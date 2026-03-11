La oposición de Sanlúcar se reúne con sindicatos para abordar la falta de policías y personal municipal

Los representantes sindicales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda han mantenido una reunión con los grupos políticos de la oposición con el objetivo de analizar la situación de falta de efectivos en distintos servicios municipales, especialmente en la plantilla de la Policía Local y en varias áreas administrativas.

El encuentro fue convocado por los propios representantes de los trabajadores municipales para trasladar a los partidos la preocupación existente por la escasez de personal y estudiar posibles vías de solución. A la reunión asistieron portavoces de los grupos políticos de la oposición, entre ellos el portavoz del PSOE local, Víctor Mora, mientras que no participó el grupo de gobierno encabezado por Izquierda Unida.

Según expusieron los socialistas, el encuentro finalmente se celebró en el Patio de Columnas del propio consistorio después de que, según su versión, no se autorizara el uso de salas municipales para la reunión. El portavoz socialista criticó esta circunstancia y lamentó la ausencia del equipo de gobierno en un encuentro que, a su juicio, buscaba abordar una cuestión que afecta al funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Durante la reunión, los asistentes analizaron la situación de la plantilla de la Policía Local y la necesidad de reforzarla ante las jubilaciones previstas y la escasez de efectivos. En este contexto, los representantes sindicales y los grupos presentes coincidieron en la conveniencia de impulsar la convocatoria de plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo municipal.

El portavoz socialista subrayó también la importancia de garantizar la seguridad ciudadana en periodos de gran afluencia, como la celebración de la próxima Semana Santa, un evento que en la ciudad tiene un impacto cultural, social y económico relevante.

Uno de los puntos abordados en la reunión fue la convocatoria de plazas para reforzar la plantilla municipal. Según el PSOE, existe consenso entre los representantes sindicales y los partidos de la oposición sobre la necesidad de activar estos procesos selectivos con carácter urgente.

Desde la formación socialista se sostiene que estas convocatorias podrían realizarse con el actual presupuesto municipal prorrogado de 2024, mientras que el equipo de gobierno considera necesario avanzar en nuevas cuentas municipales para abordar determinadas medidas organizativas y de personal.