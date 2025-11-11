La ONCE deja 350.000 euros en Chiclana y otros 70.000 en San Fernando: "No me esperaba dar un premio tan grande tan pronto"

El sorteo de la ONCE del lunes 10 de noviembre ha dejado una parte de su fortuna en Chiclana con 350.000 euros en premios mayores que ha repartido Manuel Valverde.

Valverde, que es vendedor de la ONCE desde el pasado mes de julio, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en el barrio de Fuente Amarga. “No me esperaba dar un premio tan grande tan pronto -reconoce esta mañana-. Es que no me lo creo. El viernes estuve a punto de dar 40.000 euros y por un número no pudo ser y estaba yo más enfadado que los clientes”, reconoce. Después de once años trabajando como cocinero tuvo que dejar su trayectoria laboral por problemas derivados en la espalda. “No veía sitio donde trabajar y pensé en la ONCE”, afirma. “Ahora estoy encantado de dar premios, para eso estamos. Es una alegría increíble, mucho dinero para un pueblo como Chiclana”, añade.

Otros 70.000 euros se han repartido también en San Fernando, con dos cupones agraciados con 35.000 euros. Este sorteo, que estaba dedicado a las Fiestas Patronales de Benidorm, ha repartido más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. En la capital andaluza se han repartido 385.000 euros. En total 1.620.000 euros en premios mayores entre las tres provincias.

Sorteo de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE pone en juego este martes un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Y hoy también el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

La labor social de la ONCE

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.