El sorteo de Euromillones deja un premio millonario en Rota

Adinistración de la avenida San Fernando de Rota donde se ha validado el código ganador del Millón de Euromillones.

De nuevo Rota y de nuevo la misma administración que ya repartió este premio millonario en el mes de julio. El sorteo de Euromillones vuelve a traer la suerte a la provincia de Cádiz haciendo millonario a uno de sus vecinos, o al menos a alguien que tuvo la fortuna de validar su boleto del juego de este martes 14 de octubre en este municipio. No se trata de un premio de primera categoría (cinco aciertos más las dos estrellas), que ha quedado desierto, pero sí se ha vendido y acertado en España el código del Millón, que ha sido validado en la administración de Loterías número 1 de Rota, situada en la avenida San Fernando, 85. Se da la circunstancia de que esta administración ya vendió este mismo premio el pasado mes de julio. El código ganador que ha hecho posible este premio es el TSH96258.

Estos son los números premiados en el Euromillones de este martes: 5, 8, 14, 16 y 18; estrellas: 3 y 10.

Respecto al sorteo concreto, y según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, no ha habido acertantes del primer premio, por lo que se genera bote para el próximo sorteo en el que un único acertante podría ganar hasta 28 millones de euros.

Los premios más altos de Euromillones

Hasta la fecha, la cantidad más elevada ofrecida por Euromillones había sido de 243 millones de euros, el pasado 28 de marzo, que finalmente se convirtió en un premio de 250 millones para una apuesta validada en Austria.

El premio más cuantioso entregado por Euromillones en España hasta ahora asciende a 190 millones de euros, otorgado el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria.