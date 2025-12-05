Olvera celebra este sábado su tradicional mercado navideño en pleno conjunto histórico

Olvera celebra este sábado 6 de diciembre su Mercado Navideño en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía, en pleno conjunto histórico. Más de 70 puestos de joyería, bisutería, librería, moda, complementos, belleza, artesanía, textil, calzado, decoración, juguetes y gastronomía de Olvera y la comarca estarán presentes en el Mercado Navideño de Olvera, consolidado como una de las jornadas navideñas de mayor éxito, que año tras año incrementa el número de puestos participantes y la afluencia de visitantes llegados de todos los puntos de la geografía andaluza.

Las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía permanecerán cordadas al trafico de hasta las ocho de la tarde para que mayores y niños puedan disfrutar en la zona; los mayores haciendo sus compras navideñas y los pequeños con las actividades infantiles programadas como los talleres para crear adornos navideños, pasacalles navideños y animación infantil en la Casita de Chocolate.

El Mercado Navideño contará como en la edición pasada con la celebración de dos sorteos en el tradicional Rally de Compras, un 1º sorteo de 400 euros en compras a las 12:00 horas y el 2º sorteo de 900 euros a las 17:00 horas.

Los bonos de participación de estos sorteos se consiguen comprando en los 43 establecimientos adheridos al VI Rally de Compras y depositando los bonos en la urna ubicada en calle Llana este sábado 6 de diciembre.

El programa

Las actividades previstas para el sábado 6 de diciembre arrancan a las 11:30 horas con talleres para crear adornos navideños en el patio de la UNED, continúan a las 12:00 horas con el primer sorteo, de 400 euros en compras, del VI Rally de Compras en calle Llana, después del sorteo el pasacalles navideño recorrerá las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía, el público podrá disfrutar de la zambomba Soniquete por Navidad a las 13:00 horas en la Plaza de Andalucía, en horario de tarde a las 17:00 horas se celebrará el 2º sorteo del Rally de Compras (900 euros), a las 17:30 horas los niños y niñas podrán participar en los talleres Crea tu adorno navideño personalizado en el Patio de la UNED y para cerrar la programación del Mercado Navideño la Zambomba Mi Andalucía en Navidad de Cristian Soto a las 17:30 horas en la Plaza de Andalucía.

El Mercado Navideño, está enmarcado en la Campaña de Navidad, #yocomproenolvera desarrollada por el Ayuntamiento de Olvera en colaboración con los comercios olvereños.