Olvera acoge una conferencia sobre el centenario del Desembarco de Alhucemas

La Asociación Cultural El Hatillo y el Ayuntamiento de Olvera organizan este viernes 26 la conferencia 'El final de la Guerra de África: 100 años del Desembarco de Alhucemas', a cargo del historiador e investigador Fernando Fernández. La cita es a las 18:30 horas, en el Hotel Sierra y Cal, para conmemorar el primer desembarco anfibio con éxito de la historia y que supuso el inicio del fin de la Guerra del Rif.

Se trata de una cita singular, ya que será una de las pocas conferencias celebradas en España con motivo de esta efeméride, y la única de carácter institucional en la provincia de Cádiz.

Durante la ponencia, Fernández abordará los aspectos históricos, políticos y militares que rodearon el desembarco del 8 de septiembre de 1925, así como su trascendencia en la historia contemporánea española. En palabras del investigador, “hablar de Alhucemas es reivindicar una parte de nuestra historia que, como siempre, arroja luces y sombras”.

Profesor de Geografía e Historia y especialista en el Desembarco de Alhucemas, Fernández subraya la importancia de difundir este episodio y especialmentepor su valor histórico dentro de lo que se llamó popularmente Guerra de África y que trajo graves consecuencias a la sociedad española.

Durante su intervención, Fernández abordará el contexto político y social de la época, la preparación de la operación, el papel de los diferentes cuerpos militares y la trascendencia posterior del desembarco en la vida política y militar de España. Entre otros aspectos, se analizarán las consecuencias del conflicto en el seno de la dictadura de Primo de Rivera.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olvera, a través de su Concejalía de Cultura, y busca acercar a la ciudadanía un hecho que marcó no solo el devenir de Marruecos y España, sino también el desarrollo de la estrategia militar moderna.