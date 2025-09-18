Oferta de empleo en Navantia Puerto Real: estos son los perfiles que buscan

Navantia anuncia la contratación de personal para sus instalaciones en Puerto Real ante el aumento de carga de trabajo que prevé para los próximos meses. Desde la empresa pública han convocado a través de su portal de empleo 45 vacantes en el área de Producción del astillero gaditano.

Según la información facilitada desde la propia compañía en una nota de prensa, se trata de 12 vacantes para técnicos superiores en el área de Producción: 8 de ellas es para ingenieros junior (menos de 4 años de experiencia), y el resto para candidatos con mayor experiencia (senior) en las distintas áreas de Producción (electricidad, pruebas mecánicas, acero, etc).

Las 33 plazas restantes están dirigidas a operarios y también para el Área de Producción. De ellas, 11 serán para operarios junior y otras 22 para operarios senior en los talleres de Producción

Todos los interesados en optar a una de estas 45 vacantes pueden inscribirse a través del portal de empleo de Navantia en el siguiente enlace, donde permanecerán activas hasta el próximo día 30 de septiembre.

Los puestos de trabajo ofertados

Según la página web de la empresa, los puestos que se ofertan son los siguientes:

11 plazas para operario/a junior para el área de Taller de Producción.

8 plazas de ingenerio/a junior para el área de Producción.

7 plazas de operario/a senior para el área de Taller de Producción

2 plazas de operario/a senior de Curvado

2 plazas de operario/a senior para el área de Servicios auxiliares, Movimiento y Maniobra

2 plazas de operario/a senior para supervisión de Electricidad y Electrónica

2 plazas de operario/a senior para supervisión de Armamento

2 plazas de mando senior para el área de Servicios auxiliares, Movimiento y Maniobra

2 plazas de mando para el área de Aceros

1 mando en Validación y verificación - recepción y mantenimiento

1 Ingeniero/a especialista en Electricidad.

1 ingeniero/a especialista en el Taller de acero.

1 ingeniero/a especialista para pruebas mecánicas

1 ingeniero/a especialista en pintura.

1 operario/a senior para supervisión de pruebas mecánicas

1 operario/a senior para supervisión de pruebas eléctricas

En la portal de la compañía puede cumplimentarse el formulario desde el perfil del candidato en el que explican los requisitos necesarios para optar a cada puesto, una descripción de las tareas que conlleva el mismo y la documentación que se debe aportar (Currículum Vitae, vida Laboral o vida laboral negativa/informe negativo de afiliación, títulos académicos, contratos, y acreditación de formación relacionada con el puesto a cubrir y de los méritos)

Recientemente el presidente del comité de empresa de Puerto Real, Arturo Martínez, hacía hincapié en la necesidad de contratar a más personal en el astillero de Puerto Real. Además de estas 45 vacantes, el representante de los trabajadores reclamaba que la plantilla debía alcanzar los 700 puestos cuando en la actualidad estaba entorno a los 475 empleados.

A estos 45 puestos de trabajo ofertados por Navantia está prevista que se les sumen otros 15 próximamente en áreas diferentes a las de Producción.