La odisea de un positivo covid para tramitar su baja laboral en plena sexta ola

Lorena lleva una semana en casa, sin trabajar y sin haber obtenido aún su baja laboral por covid a pesar de haberla solicitado. Desde que un test de antígenos confirmara su positivo aún no ha podido informar del mismo ni obtener un documento que acredite su incapacidad momentánea para trabajar que remitir a su empresa. Como ella, muchas personas se podrían ver en la misma situación, sin opción de acceder a su centro de salud ni a su médico de cabecera en plena sexta ola de contagios.

En el caso particular de Lorena, el martes día 11 de enero empezó a sentirse mal, sólo unos días después de que tanto ella como su marido mantuvieran un contacto estrecho con otra pareja de amigos que resultaron ser positivos en coronavirus.

Y ese mismo martes comenzó su odisea. Sin un diagnóstico positivo aún, trató de comunicarse con su centro de salud, sin ningún resultado. Sus dudas en ese momento giraban entorno su hija, menor de edad, que tenía que recibir su primer pinchazo. Este día, a través de la aplicación de Salud Responde, comunicó su sintomatología, comparable con síntomas covid, y alertó por tener relación con personal de riesgo.

Al día siguiente, miércoles 12, dio por primera vez positivo en un test de antígenos. Volvió a rellenar el formulario de la app de Salud Responde, en esta ocasión para comunicar su positivo y solicitar al mismo tiempo la baja laboral. En este momento, es ya el centro de Atención Primaria el que tiene que gestionar el parte de baja y de alta en un acto único.

El viernes por la tarde, 14 de enero, al seguir sin respuesta, llamó directamente a Salud Responde, servicio desde el que le confirmaron que los centros se encuentran desbordados con la situación sanitaria actual y que estaban tardando una media de 3-4 días en ponerse en contacto con el paciente desde la comunicación del positivo.

Mientras daba nuevamente margen a su centro de salud para que contactara con ella, y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud, entraba de vez en cuando en la web de ClickSalud+ para conocer el estado de la tramitación de su baja (algo que sólo puede hacerse si se cuenta con certificado digital) sin que por el momento, a fecha de martes 18 de enero, aparezca ningún informe que respalde su situación de baja ante su empresa.

Más fácil parece haber sido el camino de su marido, que también arrojó un resultado positivo por covid días más tarde. Él, usuario de otro centro de salud distinto, ya ha podido contactar con su médico de cabecera y tiene a su disposición la baja laboral correspondiente.

"Una situación de locos", así se refiere Lorena a su experiencia: "en el centro de salud no me cogen el teléfono y tampoco puedo ir allí a hacer cola porque soy positivo y me encuentro mal". Incluso ha llegado a pedir a familiares que fueran por ella, "pero las colas son tremendas y ellos tienen que trabajar", se lamenta.

Con visos de poca solución más allá de la espera sin más, ella comunicó a su empresa su positivo y los pasos que ha realizado para poder obtener la baja.