Las obras en los colegios públicos de Sanlúcar comienzan con el Albaicín y La Dehesilla

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha puesto en marcha las obras de construcción del nuevo comedor del CEIP Albaicín y los trabajos previstos en el CEIP La Dehesilla, actuaciones incluidas en un ambicioso paquete de mejoras que se ejecutará este año en cinco centros educativos públicos de la ciudad con una inversión global superior a 1,32 millones de euros.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha visitado el inicio de los trabajos y ha destacado que estas intervenciones responden al compromiso del Gobierno municipal con la mejora de las infraestructuras educativas. Además del Albaicín y La Dehesilla, el plan contempla actuaciones en los colegios El Pino, Maestra Rafaela Zárate de El Palomar y Maestro José Sabio.

En el caso del CEIP Albaicín, ya ha comenzado la construcción de un comedor escolar con una inversión de 333.351 euros y cuya puesta en funcionamiento está prevista para el próximo curso, en pleno periodo de escolarización. La alcaldesa ha subrayado la relevancia de esta actuación para la comunidad educativa del centro, donde también se acometerá la renovación integral de los aseos.

Por su parte, en el CEIP La Dehesilla se están ejecutando obras para completar el cerramiento exterior del recinto escolar, con una inversión de 333.371 euros, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las instalaciones. Carmen Álvarez ha anunciado además que el Ayuntamiento presentará el próximo año el proyecto para dotar a este centro de un comedor, cuya construcción está prevista para 2028. Asimismo, en este ejercicio se redactarán los proyectos de comedores para Maestro José Sabio y Quinta de la Paz, que se ejecutarían en 2027.

La regidora ha insistido en que el Ejecutivo local “sigue apostando por la mejora de los centros educativos de la ciudad, actuando barrio a barrio y cuidando lo cercano”, con el propósito de atender las necesidades del alumnado, sus familias y el personal docente, y de seguir dignificando unas instalaciones públicas fundamentales para el día a día de la ciudad.