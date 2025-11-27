Un nuevo residencial de lujo en Conil: Grupo ABU invierte 12 millones en una promoción en primera línea de playa

La promotora sevillana Grupo ABU va a dar un paso más en su crecimiento en Cádiz y en la costa de manera particular con la adquisición de dos parcelas en primera línea de la playa de Los Bateles, en Conil, para construir un residencial de lujo en una de las zonas con mayor atractivo turístico de la provincia. La compra supone una inversión de 12 millones de euros en un enclave que "merece una promoción excepcional", tal como informa la CEO de la compañía, Rosa Villaseca.

El desarrollo abarca dos parcelas de 1.982 metros cuadrados y prevé una edificabilidad total de 2.656 metros cuadrados en los que se podrán proyectar 20 viviendas personalizadas, 35 plazas de garaje, trasteros y diferentes tipologías. La operación permite a Grupo ABU consolidar su expansión en la costa gaditana con una promoción situada "en primera línea de una de las playas más icónicas de Cádiz y a escasos metros de la muralla y el casco histórico de Conil", un entorno muy atractivo tanto para residentes como para inversores.

Así serán las nuevas viviendas de lujo de Grupo ABU en Conil

Ubicación de las dos parcelas que Grupo ABU ha comprado en Conil en primea línea de la playa. / M. G.

La nueva urbanización de lujo destaca por su enfoque de arquitectura sostenible y personalizada. María Jesús Tejedor, directora general de Grupo ABU, ha subrayado que "es fundamental que este residencial se integre de manera respetuosa y armónica en un paisaje tan especial como la playa de los Bateles. Diseñaremos un proyecto que dialogue con la naturaleza y que pone en valor la belleza de este entorno privilegiado". Los responsables del proyecto apuntan que "la ubicación estratégica, junto a espacios tan emblemáticos como La Chanca, declarado Bien de Interés Cultural, confiere un valor añadido a la promoción".

En concreto, el residencial albergará unas 20 viviendas con espacios diseñados de manera personalizada, "un proyecto que refleja la esencia de los proyectos de ABU y su compromiso con la excelencia. Con este nuevo proyecto en Conil reafirmamos nuestra visión de crear arquitectura de vanguardia en enclaves únicos. Es una apuesta estratégica que refleja nuestro compromiso con la excelencia".

Expansión nacional de Grupo ABU y proyectos destacados

El grupo promotor ABU de origen sevillano está viviendo un momento clave de expansión tanto en el territorio nacional. Recientemente anunció que también llevaba su sello a un nuevo proyecto en uno de los barrios mejor ubicados de la capital valenciana, y también en Sevilla. Cabe recordar que este otoño está lleno de lanzamientos en la capital hispalense. En cuestión de pocos días, la compañía ha comunicado dos nuevos residenciales en Sevilla, uno en el barrio del Porvenir y este de Chapina.

ABU está actualmente detrás de los cinco proyectos residenciales más relevantes que se desarrollan en Sevilla: dos fases de Residencial en Artillería, otras dos en Residencial Fábrica de Vidrio, Residencial El Prado y los dos nuevos desarrollos de El Porvenir y Chapina. Además, estas promociones no solo destacan por su ubicación estratégica, sino también por su concepción diferencial dentro del mercado inmobiliario.

Alcance empresarial y cifra de negocio

Fundada en Sevilla, Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, emplea actualmente a más de 4.000 personas y gestiona una cartera superior a 2.000 viviendas a nivel nacional. Su facturación anual supera ya los 1.400 millones de euros, colocándose entre las diez primeras promotoras del país y como líder autonómico. Los accionistas del grupo incluyen a destacados empresarios de diferentes sectores, dato que refuerza su posicionamiento como referencia en el mercado de viviendas innovadoras y de alto valor añadido.