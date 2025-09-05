Conil protege 1,45 millones de metros cuadrados de suelo junto a río Roche

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dado el visto bueno definitivo a la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Conil, un paso clave para la desclasificación de dos grandes parcelas de suelo en la zona del río Roche. Esta decisión protege 1.450.000 metros cuadrados, pasando de ser urbanizables a no urbanizables de especial protección.

Esta medida, impulsada por el anterior gobierno municipal de Izquierda Unida (IU) en julio de 2021, culmina un proceso que ahora garantiza la protección de una franja de terreno vital. Esta área, que se extiende por el entorno del Rro Roche, específicamente entre la urbanización Roche y el puerto pesquero.

Con esta nueva incorporación, el total de espacios litorales protegidos en Conil asciende a 7.453.000 metros cuadrados. Esto es una realidad gracias a las iniciativas de los diferentes gobiernos de IU a lo largo de los años”, dice la asamblea local de IU Conil, en un comunicado.

También recuerdan que la estrategia de planificación urbana de Conil “ha priorizado la conservación del entorno natural sobre el desarrollo urbanístico masivo”. Ejemplos de esta política incluyen la protección en su día del Prado Castilnovo; tres millones de metros cuadrados con alto valor paisajístico y medioambiental, evitando la conurbación con El Palmar de Vejer. También la zona limítrofe con Chiclana; alrededor de tres millones de metros cuadrados declarados como de especial protección forestal, impidiendo la unión urbanística con Novo Sancti Petri.

“La decisión de desclasificar estos terrenos siempre ha sido recibida con entusiasmo por defensores del medio ambiente, quienes consideran que es un orgullo para los conileños y conileñas preservar su litoral y sus paisajes más icónicos para las futuras generaciones”, dice la formación de izquierdas. Celebran que este enfoque se distancie de la tendencia habitual en muchos municipios costeros, que “a menudo priorizan los ingresos derivados de la urbanización”.

IU Conil dice alegrarse de que el municipio haya optado por el camino de “la sostenibilidad y la protección de su patrimonio natural, a pesar de las contradicciones en este asunto por parte de los tres partidos políticos del actual gobierno municipal”.

“Conil ha sido a lo largo de estos años un ejemplo de protección medioambiental y la negativa de un socio del gobierno (Siempre Conil) o el cambio de criterio a lo largo de la tramitación de otro de los socios (PP) ha puesto en peligro lo que a todas luces es una seña de identidad de los conileños y conileñas: la preservación de nuestros espacios naturales”, finaliza IU Conil.