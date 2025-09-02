Horizontes de Esperanza: las madres de Conil contra la droga

Más de una decena de madres de Conil de la Frontera, unidas por los problemas de adicción de sus hijos o familiares, han creado la asociación Horizontes de Esperanza. Tal y como explica la presidenta del colectivo, Antonia Moreno, su objetivo es proporcionar “recursos y redes de apoyo emocional para acabar con la situación de soledad e incluso estigmatización” a la que se enfrentan las afectadas.

“Estas mujeres sufren un gran daño social y emocional; están angustiadas y desesperadas porque viven en soledad y aislamiento la enfermedad que padecen sus hijos”, señala Sol Hueso, la trabajadora social que las alentó para que se agruparan.

Con el propósito de crear lazos entre ellas, Sol Hueso, que entonces desempeñaba su labor en el Centro de Salud de Conil, las incluyó en un Grupo Socioeducativo de Atención Primaria de Salud (GRUSE). En esas sesiones fueron exponiendo su experiencia: la incomprensión de la familia, la marginación del entorno y, cómo no, sus emociones. Así afianzaron una relación de amistad que hoy es la base de Horizontes de Esperanza.

Un colectivo que el pasado noviembre visitó el municipio de Villafranca de los Barros, en Extremadura, para conocer AMADROVI, una asociación de madres contra la droga surgida en los años 90 que es “un espejo” donde mirarse, según indican.

Tras reunirse con las distintas administraciones, Horizontes de Esperanza ha conseguido que el Ayuntamiento conileño le ceda un espacio en la Casa de la Cultura, donde se reúnen una vez a la semana. También han acordado poner en marcha una mesa de trabajo con otras entidades, instituciones, AMPAS y asociaciones para abordar la problemática de los jóvenes de Conil que sufren adicciones. Asimismo, se les ha cedido un espacio en el mercadillo semanal de Conil, donde venden ropa de segunda mano para recaudar fondos para su causa.

Todo con la vista puesta en brindar un sostén a estas madres coraje, de modo que puedan acceder a talleres educativos sobre adicciones y cómo prevenirlas o recibir asistencia social, psicológica y jurídica. En su hoja de ruta también está concienciar a la ciudadanía, crear alianzas con centros especializados de tratamiento o desarrollar materiales que ayuden a la prevención en su pueblo, Conil. Quienes deseen unirse o colaborar con esta nueva entidad, pueden contactar en el correo: horizontesdeesperanzaprensa@gmail.com