Nuevo fallo informático en Atención Primaria

Los médicos de Atención de Primaria, no sólo de Cádiz, sino de toda Andalucía, han vivido una difícil jornada en la mañana de este miércoles. El sistema informático Diraya, con el que trabaja el personal sanitario y que integra toda la información de salud de cada uno de los usuarios, ha sufrido varias caídas, impidiendo que los especialistas pudieran registrar las consultas que estaban pasando.

Profesionales del ámbito de la Salud cuestionados por este periódico hablaban de "una situación caótica". "No se podía abrir la historia del paciente, era imposible completar la operación en la que anotamos la exploración en cuestión y el tratamiento que necesita la persona asistida, teníamos que presentarnos con nuestra clave cinco y seis veces para poder acceder al programa... Imposible trabajar así", lamentaban.

El fallo informático ha originado además importantes retrasos a la hora de atender a los pacientes tanto física como telefónicamente, lo que viene a agravar una situación ya de por sí complicada en Atención Primaria, pues en el mes de agosto la plantilla se ve reducida por las vacaciones estivales.

Según ha informado el SAS a este periódico, el incidente surgió a primera hora de la mañana de este miércoles y a las 12 horas ya se había restablecido el sistema tras actuar en varios servidores. Desde el mediodía, aseguran, funciona todo con normalidad.

No es la primera vez que programa Diraya pone en jaque a la Atención Primaria. A principios de julio de este año se produjo un problema similar a nivel andaluz. El sistema arrastró más de 36 horas en las que los médicos no pudieron dar altas ni bajas, emitir recetas electrónicas...

La caída del Diraya no llega en el mejor momento. La provincia de Cádiz está experimentando en los últimos días un aumento considerable en el número de casos positivos por Covid-19. Incluso han vuelto a ingresar pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Una situación "intolerable"

Teresa Almagro, una de las portavoces de Marea Blanca, ha calificado de "intolerable" el fallo informático producido en Atención Primaria durante la mañana de este miércoles. "Esto es lo mismo de siempre, todos los veranos se cae el sistema. No podemos entender que este problema se repita año tras año y no se solvente".

Almagro explica que, a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, la población vive un momento especialmente sensible en lo que asistencia médica se refiere, sobre todo en Atención Primera, el área encargada de gestionar y tratar, en primera instancia, a los posibles enfermos de Covid-19. "No todo el mundo está de acuerdo con el sistema de atención telefónica ahora implantado, no ver al médico cara a cara ha generado cierto descontento entre algunos pacientes. Si en este contexto de teleasistencia, el doctor no puede acceder al historial por un fallo informático, le ponemos la guinda al pastel", remata la portavoz de Marea Blanca.