Nuevo desprendimiento en la Peña de Arcos
El suceso ha afectado a una de las torres de iluminación pero el Ayuntamiento afirma que no hay riesgo para los edificios unicados en la zona superior
La primera revisión se ha realizado con un dron de la Policía Local, a la espera de que técnicos especializados hagan un análisis más pormenorizado
La Peña de Arcos sufre un corrimiento del terreno cercano a viviendas
La Peña de Arcos ha sufrido en la tarde de este sábado un desprendimiento de tierras, aunque no hay riesgo alguno para los edificios ubicados en la parte superior de la misma, según asegura el Ayuntamiento arcense
Este nuevo desprendimiento ha tenido lugar en torno a las 17.30 horas. Con rapidez se han personado en el lugar el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Oliver Verhoeven, y agentes de la Policía Local para supervisar la situación.
Tras la inspección realizada con un dron de la Policía Local, se pudo confirmar que no existía peligro estructural ni para el Parador, ni para el Convento, ni para los edificios colindantes. "No se aprecian grietas ni daños que comprometan la seguridad, aunque en las próximas horas se llevará a cabo una revisión adicional con técnicos especializados para garantizar la máxima tranquilidad", ha asegurado el Ayuntamiento arcense en un comunicado.
En principio el desprendimiento ha afectado únicamente a una de las torres de focos que iluminan la Peña, sin provocar heridos ni daños ni en el tráfico rodado ni en las viviendas próximas.
El Ayuntamiento arcense ha querido transmitir un mensaje de calma a la ciudadanía, afirmando que la situación "está bajo control y sin riesgo para las personas"
