La nueva fase del Plan Especial de Limpieza se centra en la zona norte de Rota

La Delegación municipal de Limpieza de Rota llevó a cabo este viernes una nueva intervención del Plan Especial de Limpieza, una iniciativa que se desarrolla cada dos semanas y que contempla actuaciones en profundidad en diferentes zonas del municipio. El operativo incluye trabajos intensivos en calles, plazas y acerados, complementando las labores ordinarias del servicio.

En esta ocasión, la campaña —integrada en la iniciativa “Rota brilla, barrio a barrio”— se centró en el área norte, delimitada por las calles San Fernando, Príncipes de España, Rubén Darío, Batalla de Lepanto y Zoilo Ruiz Mateos. Según informó el delegado municipal de Limpieza, José Antonio Medina, esta fase supone un avance en la planificación prevista, que continuará ampliándose de manera progresiva hasta abarcar toda la ciudad.

El dispositivo desplegado en horario de mañana reunió a todo el personal disponible y a los medios mecánicos del servicio. Para compatibilizar estas actuaciones con la limpieza diaria, la Delegación reforzó el trabajo en el resto del municipio durante la tarde.

El Ayuntamiento señala que este plan intensivo responde a su compromiso con la mejora del entorno urbano y la calidad de vida en los barrios, reforzando la conservación y el cuidado de los espacios públicos.