Continúa con intensidad la campaña “Rota brilla, barrio a barrio”

La Delegación municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Rota desarrolló este viernes una nueva fase de la campaña especial de limpieza intensiva, centrada en la franja de la ciudad comprendida entre la calle Sagrado Corazón de Jesús y la calle Calvario, incluyendo esta última desde la plaza Pío XII hasta la plaza del Triunfo.

Los trabajos incluyen tareas de barrido manual y mecánico, baldeo con agua a presión, eliminación de hierbas y limpieza de alcorques y contenedores. Para ello, se emplean tres camiones de baldeo, dos barredoras, una fregadora y dos equipos de hidrolimpieza, además de personal de apoyo que actúa en calles y plazas del entorno.

El concejal de Limpieza, José Antonio Medina, ha destacado los buenos resultados del plan, que ya ha abarcado distintas zonas de la ciudad y continuará extendiéndose por los barrios que requieran un refuerzo.

El operativo se desarrolla en coordinación con la empresa concesionaria FCC, responsable también del adecentamiento de alcorques. El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana, especialmente la retirada temporal de vehículos, para facilitar el trabajo de los equipos y mejorar la eficacia de la campaña.