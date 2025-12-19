Navantia oferta 72 nuevas plazas para los astilleros de Bahía de Cádiz: estos son los puestos que busca cubrir
Más de la mitad de los puestos serían para el astillero de San Fernando
Navantia firma el convenio colectivo hasta 2029 "para tener un magnífico comienzo de año" y activar las prejubilaciones
Navantia ha publicado este viernes en su portal de empleo un total de 72 nuevas plazas para sus centros de trabajo en la Bahía de Cádiz. Concretamente, se trata de 27 plazas para el astillero de Cádiz Reparaciones y 45 plazas para el astillero de San Fernando. Estas plazas serán tanto para personal de oficina y titulados como para operarios y personal de taller.
Así, para Navantia Cádiz se ofertan 24 vacantes para Producción, dos para Gestión Industrial y una más para Recursos Humanos.
En San Fernando, las plazas a cubrir son dos para el Navantia COEX Naval Systems; 14 para Producción; otras 14 para Ingeniería; ocho más para Ingeniería de Producción; cuatro para Dirección de Tecnología y Transformación Digital (DTT); una vacante para Seguridad Industrial; otra para el área técnica de Recursos Humanos; y una más para Comercial.
Estos son los puestos que Navantia quiere cubrir
La mayor oferta de puestos se plantea para el astillero de San Fernando, más dedicado a la construcción. Los puestos exactos que se busca cubrir son:
- Ingeniero/a Especialista para Ciberseguridad y Computación
- Ingeniero/a Especialista para Inteligencia Artificial
- 2 vacantes de Operario/a Junior para grúas, maniobras y movimientos
- Ingeniero/a Junior de Mantenimiento para Pruebas
- Técnico/a Senior de Electricidad para Servicios Auxiliares a la Producción
- Técnico/a Senior de Calderería para Prearmamento
- Administrativo/a Junior para Configuración y V&V (Validación y Verificación)
- Ingeniero/a Especialista para jefatura de Unidad de Producción para Fabricación de Estructura
- Secretario/a Junior para el Área de Planificación y Control Operativo
- Técnico/a Junior para Programación de la Producción
- Técnico/a Senior de HVAC y Espacios Refrigerados
- Técnico/a Senior para Integración de modelo 3D
- Titulado/a Especialista para jefatura de Unidad de Producción para Montaje de Armamento
- Técnico/a Senior de Habilitación y Aislamiento
- 4 vacantes de Ingeniero/a Junior para las Áreas de Ingeniería e Ingeniería de la Producción
- 3 vacantes de Técnico/a Senior para Obras Soldadas
- Técnico/a Senior para Estrategia Constructiva
- Ingeniero/a Especialista de Coordinación Actividades Empresariales para Pruebas
- Ingeniero/a Especialista de Procesos
- Titulado/a Superior Junior para Preparación de Trabajos
- Ingeniero/a Especialista en Digitalización y Automatización Industrial
- Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
- Ingeniero/a Especialista para Seguridad Digital
- Delineante Junior para el Área de Estructuras
- Ingeniero/a Junior para Venta Técnica de Sistemas
- Delineante Senior para el Área de Sistemas de Tuberías
- Ingeniero/a Especialista para Equipos y Habilitación
- Ingeniero/a Especialista para Estrategia Constructiva
- Ingeniero/a Junior para Estrategia Constructiva
- Técnico/a Junior para el Área de Habilitación
- Administrativo/a Senior para el Área de Planificación y Control Operativo
- 3 vacantes de Delineante Junior de Mecánica y Mecatrónica
- Ingeniero/a Especialista para el Área de Planificación y Control Operativo
- Titulado/a Superior Junior en Sistemas para Cadena de Suministro
- Técnico/a Junior para Gestión de Desviaciones
- 2 vacantes de Técnico/a Junior para Análisis de Ciberdefensa
Para el astillero de Cádiz, destinado a reparaciones, los perfiles que se buscan son:
- 4 vacantes para Operaria/o Junior para Máquinas y Herramientas
- 12 vacantes para Operaria/o Junior para el Taller de Marinería y Transporte
- 3 vacantes para Operaria/o Junior para Construcciones Soldadas y Calderería
- 4 vacantes para Operaria/o Junior para Instalaciones Eléctricas y Fluidos
- Titulado/a Superior Junior para Gestión del Dato y Reporting en Recursos Humanos
- Técnico/a Senior para el Área de Mantenimiento
- Técnico/a Senior para Diques
Cómo solicitar un puesto en Navantia
Para postularse a cada uno de los puestos que Navantia oferta en los astilleros de la Bahía de Cádiz, los interesados deben acceder al Portal de Empleo a través de la web de empresa. Desde allí se podrá acceder al puesto que se aspire a cubrir para conocer información más detallada como condiciones y requisitos del puesto de trabajo. También se puede enviar la candidatura para lo que habrá que registrarse previamente.
