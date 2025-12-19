Navantia oferta 72 nuevas plazas para los astilleros de Bahía de Cádiz: estos son los puestos que busca cubrir

Las plantas de Navantia en la Bahía de Cádiz tienen carga de trabajo asegurada para el próximo lustro.

Navantia ha publicado este viernes en su portal de empleo un total de 72 nuevas plazas para sus centros de trabajo en la Bahía de Cádiz. Concretamente, se trata de 27 plazas para el astillero de Cádiz Reparaciones y 45 plazas para el astillero de San Fernando. Estas plazas serán tanto para personal de oficina y titulados como para operarios y personal de taller.

Así, para Navantia Cádiz se ofertan 24 vacantes para Producción, dos para Gestión Industrial y una más para Recursos Humanos.

En San Fernando, las plazas a cubrir son dos para el Navantia COEX Naval Systems; 14 para Producción; otras 14 para Ingeniería; ocho más para Ingeniería de Producción; cuatro para Dirección de Tecnología y Transformación Digital (DTT); una vacante para Seguridad Industrial; otra para el área técnica de Recursos Humanos; y una más para Comercial.

Estos son los puestos que Navantia quiere cubrir

La mayor oferta de puestos se plantea para el astillero de San Fernando, más dedicado a la construcción. Los puestos exactos que se busca cubrir son:

Ingeniero/a Especialista para Ciberseguridad y Computación

Ingeniero/a Especialista para Inteligencia Artificial

2 vacantes de Operario/a Junior para grúas, maniobras y movimientos

Ingeniero/a Junior de Mantenimiento para Pruebas

Técnico/a Senior de Electricidad para Servicios Auxiliares a la Producción

Técnico/a Senior de Calderería para Prearmamento

Administrativo/a Junior para Configuración y V&V (Validación y Verificación)

Ingeniero/a Especialista para jefatura de Unidad de Producción para Fabricación de Estructura

Secretario/a Junior para el Área de Planificación y Control Operativo

Técnico/a Junior para Programación de la Producción

Técnico/a Senior de HVAC y Espacios Refrigerados

Técnico/a Senior para Integración de modelo 3D

Titulado/a Especialista para jefatura de Unidad de Producción para Montaje de Armamento

Técnico/a Senior de Habilitación y Aislamiento

4 vacantes de Ingeniero/a Junior para las Áreas de Ingeniería e Ingeniería de la Producción

3 vacantes de Técnico/a Senior para Obras Soldadas

Técnico/a Senior para Estrategia Constructiva

Ingeniero/a Especialista de Coordinación Actividades Empresariales para Pruebas

Ingeniero/a Especialista de Procesos

Titulado/a Superior Junior para Preparación de Trabajos

Ingeniero/a Especialista en Digitalización y Automatización Industrial

Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales

Ingeniero/a Especialista para Seguridad Digital

Delineante Junior para el Área de Estructuras

Ingeniero/a Junior para Venta Técnica de Sistemas

Delineante Senior para el Área de Sistemas de Tuberías

Ingeniero/a Especialista para Equipos y Habilitación

Ingeniero/a Especialista para Estrategia Constructiva

Ingeniero/a Junior para Estrategia Constructiva

Técnico/a Junior para el Área de Habilitación

Administrativo/a Senior para el Área de Planificación y Control Operativo

3 vacantes de Delineante Junior de Mecánica y Mecatrónica

Ingeniero/a Especialista para el Área de Planificación y Control Operativo

Titulado/a Superior Junior en Sistemas para Cadena de Suministro

Técnico/a Junior para Gestión de Desviaciones

2 vacantes de Técnico/a Junior para Análisis de Ciberdefensa

Para el astillero de Cádiz, destinado a reparaciones, los perfiles que se buscan son:

4 vacantes para Operaria/o Junior para Máquinas y Herramientas

12 vacantes para Operaria/o Junior para el Taller de Marinería y Transporte

3 vacantes para Operaria/o Junior para Construcciones Soldadas y Calderería

4 vacantes para Operaria/o Junior para Instalaciones Eléctricas y Fluidos

Titulado/a Superior Junior para Gestión del Dato y Reporting en Recursos Humanos

Técnico/a Senior para el Área de Mantenimiento

Técnico/a Senior para Diques

Cómo solicitar un puesto en Navantia

Para postularse a cada uno de los puestos que Navantia oferta en los astilleros de la Bahía de Cádiz, los interesados deben acceder al Portal de Empleo a través de la web de empresa. Desde allí se podrá acceder al puesto que se aspire a cubrir para conocer información más detallada como condiciones y requisitos del puesto de trabajo. También se puede enviar la candidatura para lo que habrá que registrarse previamente.