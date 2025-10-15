Nace en Sanlúcar el primer programa municipal para el control ético de gatos callejeros

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha dado un paso decisivo en materia de bienestar animal con la licitación del nuevo servicio de gestión de colonias felinas del municipio. Se trata de una iniciativa inédita en la ciudad, que cuenta con un presupuesto base de 40.000 euros anuales y una duración de dos años. El proyecto se enmarca dentro del Programa Integral de Gestión Ética de Colonias de Gatos Comunitarios, puesto en marcha durante el actual mandato municipal.

El objetivo de este nuevo servicio es aplicar el método CER, basado en la captura, esterilización y retorno de los gatos urbanos que viven en colonias controladas. De esta forma, se pretende mantener una población felina estable y saludable, evitando la proliferación descontrolada y mejorando las condiciones sanitarias tanto de los animales como del entorno en el que habitan.

Una colonia controlada está formada por gatos esterilizados quirúrgicamente que conviven en un espacio público y que son atendidos y alimentados por personas autorizadas. El programa contempla la colaboración de vecinos, asociaciones, colectivos animalistas y profesionales veterinarios que deseen participar en esta labor, siempre bajo la coordinación del Ayuntamiento. Con ello, se busca reconocer y apoyar la tarea altruista que muchas personas llevan años desempeñando de forma voluntaria en distintos puntos de la ciudad.

El Consistorio recuerda que la legislación actual obliga a los ayuntamientos a llevar un control ético de la población felina y de su condición sanitaria. Sin embargo, hasta ahora no se había desarrollado en Sanlúcar ningún plan de este tipo. Con esta licitación, el gobierno local responde a una demanda histórica de colectivos animalistas y da cumplimiento a la normativa en materia de protección y bienestar animal.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha impulsado varias acciones dentro del nuevo programa integral, entre ellas la organización de cursos de formación dirigidos a las personas interesadas en obtener el carné que las acredita como colaboradoras oficiales. Esta acreditación permite identificar a quienes gestionan y alimentan las colonias, garantizando así un control adecuado y una correcta coordinación entre los distintos agentes implicados.

Desde la Delegación de Bienestar Animal se insiste en que los gatos comunitarios son, en su mayoría, descendientes de animales domésticos que fueron abandonados o acabaron en la calle por irresponsabilidad de sus dueños. Una colonia felina controlada y con condiciones sanitarias adecuadas no supone una molestia para los vecinos, sino que contribuye a mantener el equilibrio ecológico y a evitar problemas de insalubridad o malos olores.

El Ayuntamiento considera que este modelo de gestión representa un cambio de enfoque en la forma de tratar a los animales que conviven en la vía pública. Frente a la persecución o el abandono, el método CER ofrece una alternativa ética, sostenible y respetuosa, basada en la cooperación entre la administración y la ciudadanía.

Con la puesta en marcha de este servicio, Sanlúcar se suma a otras ciudades andaluzas que ya aplican políticas similares y refuerza su compromiso con el bienestar animal. El Gobierno local confía en que este proyecto marque un antes y un después en la relación de la ciudad con sus colonias felinas, promoviendo la convivencia responsable y el respeto hacia todos los seres vivos.