Nace Dipucar, una plataforma para compartir coche entre empleados de la Diputación de Cádiz

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, en colaboración con la Agencia Provincial de la Energía, ha puesto en marcha el proyecto Dipucar. Se trata de un nuevo servicio digital destinado al uso compartido de vehículos entre empleados de la propia Diputación y sus organismos autónomos. Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la estrategia provincial de fomento de la movilidad sostenible.

El proyecto Dipucar, adjudicado recientemente y concebido como una experiencia piloto de 12 meses de duración, se materializa a través de la plataforma Hoop Carpool, adaptada a la identidad corporativa de la Diputación. La herramienta ya está operativa en formato aplicación.

A través de Dipucar, el personal puede publicar o solicitar trayectos compartidos, bien para rutas habituales (como el desplazamiento diario al centro de trabajo) o para trayectos puntuales; conectarse exclusivamente con personas empleadas públicas de la Diputación, ya que el acceso está restringido mediante validación con correo corporativo; compartir coche entre centros de trabajo o incluso entre municipios cercanos; distribuir automáticamente los costes de los trayectos entre pasajeros, utilizando medios de pago seguros integrados en la plataforma; y acceder a un sistema de incentivos económicos para las personas que conduzcan, bonificados en función del número de trayectos y pasajeros compartidos, con el fin de motivar y consolidar el hábito.

Esta iniciativa pretende reducir el número de vehículos particulares que se desplazan diariamente hacia las sedes de la Diputación, minimizando la huella de carbono, aliviando la presión sobre el aparcamiento en el entorno urbano y fomentando un modelo de movilidad más eficiente y cooperativa entre el personal.

La herramienta se encuentra plenamente operativa y se presentará de forma oficial mediante una sesión informativa online el jueves 18 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad 2025 (del 16 al 22 de septiembre). La jornada será abierta a todo el personal y quedará grabada para su posterior difusión.

Asimismo, durante la primera semana de septiembre está prevista una campaña de comunicación interna dirigida al personal de la Diputación y organismos dependientes, presentando la herramienta e invitando a participar en la sesión informativa. También se incluirá información sobre los beneficios de su uso y el plan de incentivos.

Dipucar se suma así a otras acciones impulsadas desde la Diputación de Cádiz para liderar la transición hacia una movilidad más sostenible y racional dentro del ámbito institucional, y constituye una experiencia pionera en el ámbito provincial andaluz.