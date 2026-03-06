Nace en Chiclana Divergentemente, una asociación para concienciar de que "el universo es neurodiverso"

Una nueva asociación se presenta en sociedad en estos días en Chiclana para englobar a los afectados, familiares y profesionales relacionados con las neurodivergencias. Divergentemente nace con la vocación de englobar a los interesados en la Bahía de Cádiz para crear una red de apoyo, impulsar la sensibilización y visualización de estas realidades divergentes y presionar para obtener mayores recursos, sobre todo en educación y sanidad, para su correcto tratamiento.

Este viernes la jornada se inicia con un taller enfocado en el autismo y en el manejo de crisis. El sábado la asociación hace su presentación en sociedad y ofrece una conferencia de Abraham Arenas en las Bodegas Miguel Guerra para las que ya hay más de un centenar de personas inscritas. Aunque hace algunos meses que comenzaron su actividad y durante las Navidades ya han conseguido sus primeros resultados de cara a la sociedad, es ahora cuando se muestran a los gaditanos para darse a conocer y ofrecer estas sinergias asociativas.

Las neurodivergencias engloban el funcionamiento atípico de cerebros que procesan, aprenden y se comportan de un modo diferente a los neurotípicos, que es lo que vendría a llamarse las relaciones sociales y la visión del mundo más habitual. Los principales diagnósticos que están vinculados a esta neurodivergencia son el espectro autista (TDA), el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), dislexia, altas capacidades, discalculia o síndrome de Tourette.

Esta amplia gama de diversidades funcionales en muchas ocasiones no vienen aisladas y pueden entremezclarse entre ellas o con otras dificultades como la epilepsia o trastornos que necesiten de terapias concretas en casos individualizados. De esta amalgama nace esta asociación que, tal y como explica su secretaria, Alicia Fernández, se diferencia del resto en que engloba las diversas neurodivergencias. "Hay asociaciones de autismo en Chiclana, en Cádiz, en El Puerto o en otras ciudades de la Bahía, pero son solo de autismo. Nosotros abarcamos todas las neurodivergencias".

De momento no cuentan con sede física y su labor divulgativa la han realizado hasta la fecha a través de redes sociales. En ellas explican como, a pesar de que cada cerebro es único, hay un amplio grupo de personas que se salen del patrón común (neurotípicos), pero no se trata de "errores" o "trastornos" sino "formas distintas y legítimas de ser y estar en el mundo".

Sin embargo, sí que tienen unas necesidades especiales de apoyo. Tal y como admite la secretaria de Divergentemente, cuando a un padre o madre le dan un diagnóstico no saben qué hacer ni a dónde tienes que ir ni las ayudas que puedes pedir. Esta red de ayuda mutua, de información y tutelaje es una de las principales motivaciones para la creación de esta entidad.

Dichas necesidades de cambio se encuentran en todos los ámbitos, pero con mayor incidencia en la educación y la sanidad. "Faltan muchos recursos, en los colegios faltan apoyos, más profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, más aulas específicas. En el sector sanitario, igual. Hace falta acelerar los procesos, la burocracia, los trámites que tienes que iniciar cuando te dan un diagnóstico para solicitar discapacidad, dependencia... te llevas años esperando. Hablo de años. Entonces, queremos conseguir acelerar los procesos y que haya cambios educativos, sanitarios, en la administración, en todos los ámbitos".

Alicia Fernández conoce bien esa experiencia cuando hace dos años le dicen que su hijo es posible TEA. "No sabes a dónde tienes que acudir, te vas chocando y aprendiendo, gastas el dinero en terapeutas privados porque hace falta empezar terapias, psicología, logopedia y en atención temprana las listas de espera... a mi hijo hasta el año no empezaron a atenderlo en la Seguridad Social". A esto se añaden los problemas de conciliación con el trabajo por lo que sintetiza Fernández, "hacen falta ayudas por todas partes, no solo económica sino de agilidad de los procesos y trámites. Yo sola no lo puedo conseguir, pero uniéndote a más personas y haciendo fuerza pues se consiguen cosas, es más fácil, y de ahí nace la idea de la asociación" en la que ya están unidas 52 familias.

Entre las dificultades que se encuentran es la falta de visibilidad de estas neurodivergencias. "Al no ser visible físicamente, es más complicada la inclusión. Ves a un niño autista con una crisis y puedes pensar que el niño lo que tiene es una rabieta o que es un maleducado", hace falta más formación para comprender mejor su realidad. Y más conciencia de que hay formas diferentes del procesamiento del cerebro. "El mundo está lleno de diversidad, el universo es neurodiverso que es una frase que utilizamos", narra la secretaria de la asociación.

Uno de los pictogramas creado por Divergentemente para las atracciones de Chiclana

Los primeros actos de Divergentemente los desarrollaron estas pasadas navidades en Chiclana. "Conseguimos poner en las atracciones que ponen aquí en las fiestas unos carteles con pictogramas, imágenes como forma de comunicación para las personas que no hablan, autistas no hablantes, pero que se comunican o entienden a través de estos pictogramas las acciones que tienen que realizar". Además, trataron con los dueños de estas atracciones para que los menores neurodivergentes no tuvieran que esperar colas. También hicimos unos Reyes Magos adaptados para que pudieran entregar su carta a Sus Majestades sin esperas".

Tras su presentación en sociedad de este sábado "vamos a continuar haciendo eventos y trabajando para seguir dando visibilidad, seguiremos creciendo porque queremos conseguir muchas cosas, tenemos muchos temas en mente, pero para eso también nos hace falta mucha ayuda. Bueno, poco a poco". Un camino largo pero esperanzador es el que atisban desde Divergentemente que comienza a dar sus primeros pasos.