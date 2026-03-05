Madre Coraje y el Ayuntamiento de Chiclana actúan ante la emergencia por inundaciones en Mozambique

El Ayuntamiento de Chiclana ha financiado la intervención de emergencia que la Fundación Madre Coraje desarrolla en el sur de Mozambique para atender a la población afectada por las graves inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Limpopo. La actuación se lleva a cabo en coordinación con el socio local ADCR y las autoridades de Xai-Xai.

Las intensas lluvias han sumido a esta ciudad de la provincia de Gaza en una situación de emergencia humanitaria. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en centros de acogida improvisados, principalmente en escuelas, tras la destrucción de viviendas y servicios básicos.

El proyecto de Madre Coraje, ‘Respuesta humanitaria de emergencia ante inundaciones en Xai-Xai. Emergencia Mozambique (AHM8)’, financiado por el Ayuntamiento de Chiclana, ha permitido atender a 6.474 personas desplazadas, 4.467 mujeres y 2.007 hombres, acogidas en cuatro centros de la ciudad.

Las inundaciones han generado además una grave crisis sanitaria. La falta de agua potable, saneamiento e higiene ha provocado casos de cólera. Para frenar su propagación y proteger a la población más vulnerable, especialmente mujeres, niñas y personas con enfermedades crónicas, se han distribuido kits de higiene con jabón, desinfectantes, compresas y pañales, así como kits de limpieza con herramientas básicas que facilitan la rehabilitación de viviendas y espacios comunitarios.

¿Cómo colaborar?

Aunque la fase más urgente está siendo atendida, la reconstrucción y la recuperación de medios de vida requerirán apoyo en los próximos meses. Por ello, Madre Coraje continúa recaudando fondos para la postemergencia a través de:

Bizum: 11492 (concepto: EMERGENCIA)

Cuenta bancaria (Fundación Madre Coraje): ES42 2100 8514 4102 0024 6973

PayPal (concepto: EMERGENCIA): https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SK7RZRV6LHJ6U

Cada aportación contribuirá a proteger la salud, la dignidad y la recuperación de las familias afectadas por esta crisis climática.