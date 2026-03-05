Madre Coraje y el Ayuntamiento de Chiclana actúan ante la emergencia por inundaciones en Mozambique
La intervención humanitaria ha permitido atender a 6.474 personas desplazadas por el desbordamiento del río Limpopo en la ciudad de Xai-Xai
Repartidos 129.000 euros en subvenciones a proyectos de cooperación internacional en San Fernando
El Ayuntamiento de Chiclana ha financiado la intervención de emergencia que la Fundación Madre Coraje desarrolla en el sur de Mozambique para atender a la población afectada por las graves inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Limpopo. La actuación se lleva a cabo en coordinación con el socio local ADCR y las autoridades de Xai-Xai.
Las intensas lluvias han sumido a esta ciudad de la provincia de Gaza en una situación de emergencia humanitaria. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en centros de acogida improvisados, principalmente en escuelas, tras la destrucción de viviendas y servicios básicos.
El proyecto de Madre Coraje, ‘Respuesta humanitaria de emergencia ante inundaciones en Xai-Xai. Emergencia Mozambique (AHM8)’, financiado por el Ayuntamiento de Chiclana, ha permitido atender a 6.474 personas desplazadas, 4.467 mujeres y 2.007 hombres, acogidas en cuatro centros de la ciudad.
Las inundaciones han generado además una grave crisis sanitaria. La falta de agua potable, saneamiento e higiene ha provocado casos de cólera. Para frenar su propagación y proteger a la población más vulnerable, especialmente mujeres, niñas y personas con enfermedades crónicas, se han distribuido kits de higiene con jabón, desinfectantes, compresas y pañales, así como kits de limpieza con herramientas básicas que facilitan la rehabilitación de viviendas y espacios comunitarios.
Aunque la fase más urgente está siendo atendida, la reconstrucción y la recuperación de medios de vida requerirán apoyo en los próximos meses. Por ello, Madre Coraje continúa recaudando fondos para la postemergencia a través de:
Cada aportación contribuirá a proteger la salud, la dignidad y la recuperación de las familias afectadas por esta crisis climática.
