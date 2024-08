"El Museo de Alejandro Sanz volverá a poner a Alcalá en el mapa"

–¿Cuáles son las prioridades actuales del gobierno municipal de Alcalá de los Gazules?

–Nuestros proyectos principales son dos, uno que lo es por necesidad social y el otro por repercusión mundial. Este segundo es el Museo de Alejandro Sanz, cuyas obras empezarán por fin en septiembre tras cinco años de gestiones. La obra durará un año y pico y mi idea es que se pueda abrir en diciembre de 2025. La verdad es que es un lujo que Alejandro haya decidido que su Museo esté aquí, porque podía haber elegido cualquier otra ciudad del planeta. Pero se ha decantado por donde están sus raíces y para nosotros eso es un orgullo. Este proyecto va a volver a poner a Alcalá en el mapa.

–¿Qué se va a encontrar el visitante del Museo?

–Pues un Museo muy vivo, interactivo. Si tú tienes una sala en la que se reproduce un concierto de Alejandro en directo en 3D, o si tienes un rinconcito en el que se pueden escuchar canciones inéditas de Alejandro que se grabaron en su día pero que no entraron en sus discos, u otro rincón en el que casi vas a poder cantar una canción con Alejandro porque sale en una pantalla y además te la llevas grabada... pues todo eso irá sumando. Aquí no va a estar sólo el legado de Alejandro sino que él mismo va a participar, porque va a decir lo que le guste y lo que no. Y él no va a cobrar, porque así es él. Las ganancias, si las hay, irán todas para el pueblo. Las expectativas son de unas visitas de 35.000 o 45.000 personas al año, a razón de unas 150 al día.

–¿Y Alcalá está preparada para recibir a tantos visitantes?

–Bueno, bueno. A lo mejor al principio nos cuesta un poco asumir todas las pernoctaciones pero lo iremos viendo. Mire, hace dos o tres años había en Alcalá siete casas rurales y el otro día se dio de alta a la número 43.

–¿Pero eso es por el Museo?

–Puede ser por eso, porque la gente ve el Museo cada vez más cerca, o por otras razones como por ejemplo que hemos entrado en la lista de los pueblos mágicos de España, o que estamos en la segunda línea de playa y los precios en Alcalá no tienen nada que ver con los de otros municipios de la costa. No hay que olvidar que Alcalá está a 40 ó 45 minutos de cualquier playa de la provincia desde Cádiz hasta San Roque.

–¿Y cuál es el otro proyecto prioritario para su pueblo?

–La residencia de ancianos, que es una obra que empezó en 2010 con Arsenio Cordero de alcalde y que ha sufrido un sinfín de contratiempos en estos 14 años porque la empresa constructora entró en concurso de acreedores, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a la compra del edificio, que ya lo tenemos pagado y escriturado, la normativa ha cambiado creo que hasta tres veces y mi ilusión es que en este mandato la podamos abrir. Empezó por 115 plazas y ahorá está entre 85 y 90 plazas de residencia y 35 más de centro de día. Ya no es sólo el servicio que presta una residencia de estas sino el empleo que genera en el pueblo.