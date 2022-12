Los municipios de Cádiz con más personas que hablan inglés

El dominio del idioma más usado en el mundo, el inglés, sigue siendo una de las tareas pendientes a nivel nacional. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el conocimiento de las lenguas muestran que aún hay mucho camino por recorrer en lo que se refiere a adquirir una alternativa al castellano.

En España, de los más de 46 millones de personas residente, más de 34 millones aseguran que no entienden nada de inglés. El número de personas que ni habla ni escribe el idioma aumenta aún más. Dicho de otro modo, prácticamente el 73% de los españoles no sabe nada de inglés.

A nivel andaluz, un 76% no conoce el lenguaje de Shakespeare. Un poco más que la media nacional. En total son 6.324.104 personas las que no comprenden inglés, de una población de 8.313.272 de personas. ¿Y cuál es la situación en la provincia de Cádiz? De los 1.229.576 de gaditanos, nada menos que 957.067 no es capaz de asimilar un ápice de ingles. Esto supone un 77,83% de gaditanos.

Estos son los municipios de Cádiz donde se habla más inglés

Al mismo tiempo, el INE ha publicado los datos en las grandes localidades gaditanas, las que superan los 50.000 habtiantes. En ellos se muestra el número de personas que hablan inglés en cada una de las ciudades. El dato provincial de los que sí comprenden el significado de las palabras inglesas es del 22,16%. No obstante, el INE facilita los municipios con más habitantes hablando inglés, sin tener en cuenta su peso proporcional en el total de la población. Teniendo en cuenta solo la cantidad de gaditanos angloparlantes, estos son los municipios que más saben:

Jerez: 54.869 personas.

Cádiz: 32.824 personas.

Algeciras: 27.519 personas.

El Puerto: 25.412 personas.

San Fernando: 25.237 personas.

Chiclana: 21.237 personas.

La Línea: 15.268 personas.

Sanlúcar: 14.719 personas.

En cuanto a cantidad, Jerez es la localidad con más anglohablantes. Sin embargo, en proporción a la población, la cosa cambia. Tanto es así que esta estadística que en criterios de de proporcionalidad, la estadística pasa a liderarla la capital gaditana. Y le siguen de cerca otros municipios de la Bahía como El Puerto y San Fernando

Municipios de Cádiz con más hablantes de inglés en proporción a su número de habitantes