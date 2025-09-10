La mujer víctima del crimen machista en un barrio de Sevilla era de Sanlúcar

El hombre de 45 años detenido como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 47 años, tiene previsto pasar la mañana de este miércoles a disposición judicial, según ha informado a EFE un portavoz de la Policía Nacional.

Mercedes, que fue asesinada este pasado domingo en el barrio sevillano de Valdezorras, era vecina de Sanlúcar de Barrameda y deja una hija mayor, no estaba inscrita en el sistema VioGén ni era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya confirmó como violencia machista la muerte de esta mujer asesinada presuntamente por su expareja.

Con esta muerte se elevan a ocho el número de mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año -27 en España-, según informó la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado.

Muerte violenta en una vivienda de Sevilla

El crimen ocurrió este domingo pasado, 7 de septiembre, poco después de las 11:00 horas en una vivienda de Valdezorras, una zona tranquila y casi olvidada del extrarradio de Sevilla.

Según informó Diario de Sevilla, una mujer de 47 años fue hallada muerta en el número 3 de la calle José María Sánchez Estévez tras haber sido agredida con un arma blanca en el abdomen. Su pareja, un hombre de 46 años y vecino de toda la vida del barrio, fue detenido en el lugar como presunto autor del crimen. Él mismo habría alertado a su propia madre y a su hermana, así como a los servicios de emergencia.

Tal como pudo confirmar Diario de Sevilla con algunos vecinos de la zona, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 11:00 horas. Fue en ese momento cuando comenzaron a ver movimiento extraño en la vivienda. Poco después, llegaron al lugar familiares del presunto agresor, muy conocido en el barrio por su carácter conflictivo, entre voces y nerviosismo.

La víctima, por su parte, era “poco conocida”. No residía en el barrio, aunque mantenía una relación desde hace unos cuatro años con el ahora detenido. Solía visitarlo los fines de semana o en días sueltos. Él, en cambio, era un vecino de toda la vida en la zona, aunque con una reputación que distaba mucho de ser unánime. Mientras algunos lo describían como una persona "muy normal", otros vecinos más cercanos trazan el perfil de alguien conflictivo, con un historial de altercados, problemas con las drogas y denuncias previas por comportamientos violentos.

Los vecinos relataron a Diario de Sevilla que, precisamente la vivienda en la que residía el detenido y donde, presuntamente, ha matado a su pareja, fue comprada por sus progenitores con la intención de que se independizara pero mantenerlo vigilado.

Justo la noche del sábado, unas horas antes del crimen, varios vecinos vieron llegar al inmueble un pedido de comida rápida a la casa. Fue la propia víctima quien salió a recogerlo. Ya este domingo por la mañana, otros vecinos aseguraban haber visto a la pareja a primera hora paseando a su perro. Nada hacía presagiar que unas horas después, en torno a las 17:45 horas, se estuviera produciendo en la misma vivienda el levantamiento del cadáver de la mujer tras horas de investigación por parte de los cuerpos policiales.

Por otro lado, la detención del presunto autor se habría producido sobre las 13:30, según contó al medio medio un vecino que sacó la basura y presenció el momento en el que el sospechoso era arrestado, esposado y reducido en el suelo por los agentes. "Se veía venir", comentaba otro vecino, que aseguró que el detenido era una fuente constante de conflictos en el vecindario.

El Gobierno confirma la muerte como crimen machista

La muerte violenta de una mujer en el barrio de Valdezorras fue un crimen machista. Así lo confirmó este lunes el Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, que elevó a 27 las víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año y a 1.321 desde 2003, que es el año en que empezaron a recabarse datos. Los dos últimos casos son el de Sevilla y otro en Barcelona.

Según confirmó el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Valdezorras era una ciudadana española de 47, no tenía hijos menores de edad y no le constaban denuncias por violencia de género contra el presunto homicida, un ciudadano español de 45 años con quien mantenía una relación de pareja aunque no vivían juntos.