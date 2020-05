16 muertos de repente en Cádiz. ¿Por qué?

La Consejería de Salud ha informado del mayor número de muertos en un día en la provincia desde que se inició la alarma. Los 16 fallecimientos contabilizados ayer son más que los sumados durante toda la última semana. Sin ser un número muy alto, también hay un repunte de contagios, 28, cuando ha habido días que no se ha sumado ninguno.

De hecho, choca la comparación de estos 28 contagios con los 54 que ayer ofreció oficialmente el ministerio de sanidad con nuevos contagios en Madrid. Lo que no coincide ni en número de población ni en comparativa de expansión del virus.

Lo que parece suceder es que estas cifras se producen por acumulación. En estos dieciséis fallecimientos aparecen personas de cuya muerte ya se había dado cuenta en este periódico días atrás, pero que no aparecían en los cómputos oficiales. No es fácil conocer ese desfase, pero, por ejemplo, el caso de la persona que falleció el pasado lunes en la residencia de Puerto real no se contabilizó hasta el jueves.

Los números por localidades también llevan a la confusión. Ubrique, por ejemplo, sólo tiene un fallecimiento, aunque en su residencia de ancianos han fallecido desde el pasado 14 de abril 16 personas. Unos no se contabilizan como covid, pese a que tuvieron síntomas, y los que sí se contabilizan figuran por su lugar de empadronamiento.

Esto sucede también con los contagios. Barbate, por ejemplo, se despertó el pasado lunes con cuatro casos cuando en el pueblo no había constancia de ninguno. Y efectivamente no había ningún residente contagiado, pero sí había positivos en otros lugares de la provincia empadronados allí.

En el recuento de estos contagios también se produce acumulación. En estos días se han hecho muchos más test, principalmente entre sanitarios a causa de las mascarillas no homologadas. Sin embargo, la Consejería de salud no ofrece el dato diario de cuántos de los nuevos contagios pertenecen a personal sanitario, lo que permitiría conocer cuál es el origen de esos contagios y dónde está circulando el virus.

Se puede deducir que en Cádiz capital, por ejemplo, la circulación debe de ser muy escasa, ya que no se ha reportado ningún caso en las últimas 24 horas, mientras que en Jerez ha habido once, pero tampoco se sabe si estos contagiados son residentes en la localidad o empadronados, o que no siempre coincide.