Muerte de un joven en El Puerto: A la espera de que la autopsia revele las causas

La Policía Nacional continúa las pesquisas para averiguar las circunstancias de la caída que provocó la muerte de un joven de 25 años natural de Sevilla, han informado fuentes policiales.

Los servicios sanitarios y la policía recibieron el aviso de la caída sobre las 3.30 horas de la madrugada del pasado sábado, cuando una llamada alertó de que un joven, al parecer bajo los efectos del alcohol, se había caído y golpeado en la cabeza en el parque Calderón de El Puerto de Santa María.

El herido fue trasladado al hospital de Puerto Real en una ambulancia medicalizada y posteriormente fue derivado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que se está a la espera de que la autopsia revele "exactamente qué ha ocurrido" y la causas del fallecimiento, si "por una caída", "por una ingesta de cualquier sustancia" u otras circunstancias.

La Policía Local, que atendió al joven en el lugar, descarta que la caída y el golpe estén relacionados con una reyerta en una discoteca cercana al lugar de la caída, de la que tampoco tienen constancia.

Tras el fallecimiento, la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones.

Además de los resultados de la autopsia, los agentes están recopilando grabaciones y datos de los testigos de lo sucedido, según fuentes policiales.