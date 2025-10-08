Muere un soldado legionario en un accidente en la Sierra de Cádiz

Una persona ha fallecido en un accidente en en la Sierra de Cádiz. Según ha confirmado este medio, se trataría de un legionario destinado en Ronda, que habría ido a la zona a realizar uno de sus senderos, en el Pico de la Silla, en el términio de Benaocaz.

Aunque no han trascendido muchos datos, fuentes de la Guardia Civil han apuntado que sobre las nueve de la mañana del martes se recibió un aviso de la desaparición del joven, un soldado legionario, al que no se localizaba y no habría acudido a su puesto de trabajo. Así, se puso en marcha todo el dispositivo, con la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), con base en Ubrique, y un helicóptero del Instituto Armado desplazado desde Granada. Lamenteblamente se encontró sin vida a esta persona, que habría salido desde Ubrique para realizar la ruta.

Desde el Canal Sierra de Cádiz adelantaron que se trataría de un joven de 23 años y que el trágico suceso se habría producido tras una caída.

El Pico de la Silla se encuentra entre los municipios de Ubrique y Benaocaz y existen varias rutas para alcanzar su cumbre. La más habitual empieza cerca de la carretera A-373 y está calificada de dificultad media.