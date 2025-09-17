Muere una persona en un accidente de tráfico en Arcos al colisionar un camión y un turismo

Estado en que ha quedado uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico de Arcos.

Un trágico accidente de tráfico ha dejado esta mañana un fallecido en la carretera CA-6104 en Arcos. El suceso ha ocurrido al colisionar un camión con un turismo a la altura del kilómetro 2 de la vía que une Algar con Arcos, en la recta del campo del golf. El teléfono 112 recibió el aviso pocos minutos después de las 6:30 horas de este miércoles.

En la llamada de emergencia se indicaba que podía haber heridos y atrapados en los vehículos debido al accidente.

La sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso.