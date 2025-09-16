El Ayuntamiento de Arcos no tramitará el proyecto de actuación de la planta de biogás

El Ayuntamiento de Arcos no tramitará ningún procedimiento para que se instale en su término municipal la planta de biogás, que proyecta una firma ante el rechazo que ha generado en el vecindario por la proximidad de esta iniciativa a varios núcleos de población. La planta de biogás se levantaría en unos terrenos, a poco más de 1.6 kilómetros de la Pedrosa y a unos 2 y 3 kilómetros en línea recta de la Junta de los Ríos, también en el término de Arcos.

Así que el Consistorio no dará apertura a la tramitación del proyecto de actuación que esta planta necesita por estar en suelo rústico para acreditar su interés social y público, además de todas las autorizaciones que competen a la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta todas las alegaciones que han presentado tanto la plataforma ciudadana de rechazo al proyecto como Ama Natura y asociaciones vecinales, que en reiteradas ocasiones han advertido de las afecciones para la población tanto por los olores que se derivan de la actividad (utiliza restos orgánicos, entre ellos deshechos cárnicos) como la necesidad de agua y la afluencia de transporte pesado por unas vías comarcales.

El propio alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, acompañado del delegado municipal de Urbanismo, Salvador Valle, anunciaron este martes la decisión municipal respecto al proyecto de implantación de la planta de biogás proyectada por una empresa en el término municipal. Según el Consistorio, el rechazo social a esta planta es “el fundamento jurídico principal que ha motivado la inadmisión a trámite del proyecto” aprobada por la Junta de Gobierno Local.

El alcalde de Arcos subrayó que con este paso “cumple con la palabra dada” a los vecinos, rechazando la tramitación del proyecto de actuación para esta planta en la ubicación planteada desde un principio. No obstante, el regidor volvió a invitar a los promotores de esta planta de biogás a buscar ubicaciones alternativas a esta primera.