Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480

Un policía fuera de servicio detiene a un hombre que estaba robando en una tienda del centro de Cádiz

Panorámica del casco urbano de Sanlúcar.
Panorámica del casco urbano de Sanlúcar.

Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480 cuando una motocicleta ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del Instituto Armado, un hombre de 37 años de edad ha muerto en el lugar del suceso.

También te puede interesar

Lo último

stats