Un policía fuera de servicio detiene a un hombre que estaba robando en una tienda del centro de Cádiz

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio detuvo este domingo 21 de septiembre a un hombre al que descubrió 'in fraganti' robando en una tienda del centro de Cádiz.

El agente, adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, paseaba con su familia por la Plaza Topete cuando observó a un individuo manipulando un expositor de bisutería que estaba situado junto a la puerta de una tienda de la calle Compañía.

El agente sospechó por la forma en la que actuaba el hombre quien, tras sentirse observado, dejó la vitrina abierta y aceleró el paso para evitar al policía. En este momento, el agente lo interceptó y lo volvió a introducir en el local. Ya dentro, se identificó y procedió a realizarle un cacheo superficial con el que pudo comprobar que el hombre portaba diversas piezas de bisutería valoradas en unos 200 euros, además de otros objetos de dudoso origen.

El agente solicitó apoyo y dos indicativos Centauros se personaron en el lugar. La acertada intervención del agente deparó una sorpresa más y es que, tras consultar con la Sala CIMACC 091, comprobaron que al autor del hecho le constaba una orden de búsqueda y detención por estafa.