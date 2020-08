Un movimiento de tierras amenaza con realojar a veinte familias en El Bosque

Hace unos cuarenta años, en el área que ahora ocupan la calle Sevilla y la Barriada de la Feria, en El Bosque, comenzaron a levantarse viviendas. “La gente mayor dice que en la zona había antes unos arroyos pero, hasta ahora, no había habido problemas”, comenta la alcaldesa de la localidad, Pilar García.

Las dos zonas de las que habla están a diferente altura y, entre ambas, hay un parque en barranca: el terreno empezó a “moverse y a provocar distintos daños en las viviendas después de unas lluvias” hace un par de años, en 2018. Las paredes de algunas casas comenzaron a agrietarse y, a partir de ahí, comenta la alcaldesa, se fueron descubriendo más deslizamientos en el suelo. “Desde entonces, todo ha ido muy rápido”, afirma.

La calle está ahora mismo cortada y hay un escalón más que considerable entre el firme y el acerado, con veinte familias con sus viviendas afectadas por la inestabilidad del terreno.

Desde el ayuntamiento bosqueño han pedido ayuda a distintas administraciones pero, hasta ahora, sólo Diputación se muestra dispuesta a ayudar. De momento, la institución provincial ha contribuido aportando el estudio técnico del suelo. Y el problema está, en efecto, en el agua subterránea: “El estudio técnico registra que hubo un movimiento en la zona en la década de los 50, se hizo una plantación y los terrenos se retuvieron –explica Pilar García–. Pero, al parecer, no existe una canalización correcta por donde antiguamente corrían los arroyos: las aguas no tienen un paso apropiado por el que circular”, explica Pilar García. El análisis concluye que la solución pasaría por un proyecto de obras de un millón de euros que contemplara la construcción de dos líneas de pilotes para retener el terreno, establecer una serie de pozos de drenaje y reconducir el agua por un canal. ¿El problema? Que el presupuesto total del ayuntamiento de El Bosque para todo el año es de 1.900.000 euros: no hay capacidad.

“Y son obras tienen que ejecutarse –asegura la alcaldesa– porque, hasta ahora, siempre nos habían dicho que no había riesgo para las viviendas, a pesar de las grietas. Pero según la evolución que sigue el corrimiento de tierras, nos plantean un plazo de diciembre-enero para realojar”.

“Si llega el momento del realojamiento, ese millón y medio de euros se va a multiplicar”, apunta García. De las dos zonas afectadas, es la calle Sevilla la que presenta las grietas y socavones en el suelo, pero es en la Barriada de la Feria donde se encuentra un mayor número de viviendas con problemas detectados.

La Plataforma de Vecinos afectados de la calle Sevilla lleva en torno a un año buscando eco a su situación, y ayer tarde, precisamente, celebraron una asamblea para establecer qué medidas van a tomar de aquí a las próximas semanas, entre ellas, posibles movilizaciones y concentraciones a lo largo del mes: “Nosotros les vamos dando parte de cada movimiento. Los vecinos vienen al ayuntamiento y terminan viendo que al final somos la hermana pobre del cuento, pero aun así cuesta trabajo explicar cómo funcionan las competencias, la lentitud burocrática... –desarrolla la alcaldesa–. Además, con la mala suerte de que, para darle visibilidad al tema, el mes de agosto es un mes en el que todo está parado”.