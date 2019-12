Diez motoristas han muerto este año en accidentes de tráfico en las carreteras gaditanas

Diez motoristas han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras gaditanas en lo que va de año. La cifra dobla ya a la de todo el 2018, según ha apuntado esta mañana el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, tras la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial.

En la reunión, copresidida por Pacheco y la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, se han analizado los datos de accidentalidad de 2019, las previsiones de actuación para el año venidero y el estudio de cuestiones específicas de la seguridad vial urbana y laboral.

Así, y tras la comprobación de los datos estadísticos, el subdelegado ha realizado un llamamiento a la precaución en la carretera, con especial atención a colectivos vulnerables, como el de los motoristas, que ya acumula 10 fallecidos en este año, el doble que en todo 2018.

Los accidentes de los diez usuarios de motocicletas fallecidos presentan características comunes como la distracción, no respetar las normas y velocidad excesiva, han explicado desde la Subdelegación. Asimismo son frecuentes las salidas de vía en carreteras de montaña, no respetar el stop o adelantar en zonas no adecuadas.

Este año también ha fallecido un ciclista por atropello y el conductor de un quad, por lo que se ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones al encontrarse con un ciclista o con un grupo de ellos.

Otro colectivo vulnerable lo forman las personas mayores de 65 años, con cuatro fallecidos en ese tramo de edad, el 19% del total.

Hasta la fecha, este año ha habido un total de 20 accidentes con víctimas mortales (21 fallecidos), frente a los 19 accidentes con 19 fallecidos de 2018 (incluyendo el mes de diciembre).

En el análisis de las causas de los siniestros, ha llamado la atención también sobre la importante incidencia de las distracciones por el uso inadecuado del móvil, "cuestión que combatiremos desde las instituciones implicadas”, ha señalado.

El perfil más frecuente de accidente en nuestras carreteras es el de un varón (17 hombres frente a 4 mujeres fallecidas) de entre 25 y 44 años, que sufre una salida de vía en una carretera convencional entre semana y en horario de trabajo.

Además de la mejora de medidas preventivas, Pacheco ha incidido en la “importancia de las campañas de sensibilización, que nadie piense que a él no le va a pasar. Como docente creo en la necesidad de crear hábitos de respeto a la norma y hábitos de respeto a la vida”.

La jefa provincial de Tráfico ha ofrecido algunas cifras estadísticas ilustrativas más. A 31 de octubre se ha incrementado en un 3,4% el número de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de nuestra provincia (10.244.779), lo que hace pensar en un aumento del 3,5-4% al final del año. A mayor número de desplazamientos, más exposición al riesgo.

Cádiz cuenta con un parque de vehículos de 804.285 vehículos y 2.158 kilómetros de red de carreteras. La Dirección General de Tráfico, que cumple 60 años de vida, va a continuar hasta fin de año con las campañas habituales de control de consumo de alcohol y drogas, de velocidad, de uso de móvil al volante (distracción), comidas y cenas de Navidad.

Un 25% más de accidentes con el vehículo del trabajo

La Inspección de Trabajo ha señalado que se ha producido una tendencia al alza en la siniestralidad laboral vial, especialmente en los accidentes ‘en misión’, es decir, aquellos que se producen utilizando un vehículo como herramienta de trabajo, con casi un 25% más que en 2018. Han pasado de 363 a 468, aunque casi en su totalidad se trata de heridos leves.

Con respecto a los accidentes ‘in itinere’ (traslados a o desde el lugar de trabajo), las cifras son similares a las de otros años (1.059 por 1.047 en 2018) y aunque la mayor parte ocasionan heridos leves (1.045 este año), hay que lamentar dos víctimas mortales, al igual que en el pasado año.

Se ha mencionado como causa posible de la siniestralidad laboral vial un aumento de la actividad económica y un incremento de empresas de reparto de paquetería y de comida rápida, con una mayoría de accidentes en ámbito urbano.

Desde la Fiscalía para delitos de Seguridad Vial han señalado que se mantiene un número de casos similar a años anteriores, en torno a 2.500, con el alcohol o la conducción sin carné como causas principales.

Los responsables de Carreteras del Estado, de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía han dado cuenta de las obras de mantenimiento y conservación (pavimento, señalización, estructuras,…) llevadas a cabo y las programadas para el año próximo. También se ha llamado la atención sobre el uso peatonal de algunas vías no diseñadas para ello.

Importancia de la Educación Vial

Se ha convocado a responsables de las Policías Locales de los ocho municipios gaditanos mayores de 50.000 habitantes, que han expuesto algunas cifras estadísticas de siniestralidad. Los motivos más frecuentes de infracciones son las distracciones al volante por el uso de móviles, la velocidad inadecuada, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y por conducir sin carné.

Asimismo han coincidido en la importancia de la Educación Vial en edades tempranas, algo a lo que dedican sus esfuerzos y recursos.

Una preocupación común en todos ellos, algo que se comparte desde la DGT y el Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, es el mal uso de los llamados VMP (vehículos de movilidad personal). Alguno de ellos presenta características asimilables a ciclomotores e incluso a motocicletas, por lo que se deberían atener a lo dispuesto para ese tipo de vehículos.

En la reunión han estado presentes representantes de la Fiscalía de delitos de Seguridad Vial, de la Guardia Civil -tanto de las Comandancias de Cádiz y de Algeciras como del Subsector de Tráfico-, de la Inspección de Trabajo, de la Unidad de Carreteras del Estado, de la Junta de Andalucía, de Diputación y de varios ayuntamientos de la provincia, en concreto de Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar y Cádiz.