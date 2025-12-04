Un motorista circula en sentido contrario por la AP-4 hacia Cádiz durante 15 kilómetros

Un motorista circuló en sentido contrario por la AP-4 en dirección Cádiz por los carriles que se dirigen hacia Sevilla. La Guardia Civil ya investiga al conductor del ciclomotor por circular en sentido contrario durante 15 kilómetros en la mañana del 21 de noviembre por la autopista que une Cádiz con Sevilla.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de este anómalo comportamiento a raíz de las llamadas de otros usuarios de la vía que avisaban sobre una moto que se les estaba cruzando en sentido contrario. Concretamente, la infracción se detectó en la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), a la altura del kilómetro 85, dirección Cádiz, por los carriles en sentido Sevilla, por lo que se estableció un dispositivo de corte de la circulación de la vía para garantizar la seguridad vial y evitar un posible siniestro vial.

En estos momentos, la Guardia Civil ya investiga al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios. Esta conducta está tipificada como delito en el artículo 380 del Código Penal. Este delito se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas serán entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real (Cádiz).

Cádiz es una de las provincias con más infracciones de tráfico

Los datos de la DGT de 2024 sitúan a la provincia de Cádiz como la tercera con más infracciones en las carreteras. En ese año se cometieron 325.473 delitos contra la Seguridad Vial, solo en Madrid y en Málaga se cometieron más. Cádiz superó incluso a otras provincias con tráfico denso en torno a sus grandes urbes como Barcelona, Valencia o Sevilla.

Muchas de estas infracciones tienen que ver con excesos de velocidad y Cádiz tiene algunos de los puntos más negros de toda la península. Más de 135.000 conductores superaron los límites en 2024. En total, una media de 150 conductores al día fueron multados en Cádiz. Otro año más, según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar situado en el túnel de Valdeinfierno de Los Barrios, en el kilómetro 74, fue uno de los que más multó de España. Este cinemómetro concentró el 40% de las multas en Cádiz.