Modesto Barragán, padrino oficial de la nueva campaña de La Cooperativa Los Remedios de Olvera

La Sociedad Cooperativa Los Remedios Picasat con sede en Olvera emprende la nueva campaña de producción de aceite con el nombramiento del periodista Modesto Barragán como padrino oficial de la nueva campaña oleícola.

Durante el acto, que contó con la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco José Moreno García, delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz; Oscar Curtido Naranjo, delegado Territorial de Medio Ambiente y Agua, y Jaime Martínez Conradi, director General de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía así como diferentes representantes del sector, entidades financieras y de la distribución, se puso de manifiesto “la relevancia y la calidad del aceite de oliva de la provincia de Cádiz”, así como su valor económico, gastronómico y cultural y sus propiedades saludables.

La Cooperativa Los Remedios Picasat SCA, es una empresa ubicada en la provincia de Cádiz, concretamente en el municipio de Olvera, aunque cuenta con una importante influencia sobre todo en el ámbito provincial y en provincias limítrofes, contando en la actualidad con ocho centros de producciónubicados en las provincias de Cádiz y Málaga.

Comenzó su andadura empresarial con un grupo de olivareros en el año 1959 contando en la actualidad con más de 7.000 socios repartidos principalmente por las provinciasde Cádiz, Sevilla y Málaga y cuenta con una plantilla de 110 empleos directos.

Durante estos años la Cooperativa ha ido diversificando sus actividades industriales gestionando además, una almazara ubicada en el municipio de Olvera, tres fábricas de piensos compuestos ubicadas en los municipios de Campillos, Olvera y Jerez de la Frontera yuna planta de mezclas ubicada en el municipio de El Bosque.

Así, cuenta con varios centros de recogida decereales de campaña ubicados en los diferentes centros de produccióny planta de selección de semilla certificada, además deser socia desde su constitución enel año 1998 de la empresa Agrovegetal S.A. dedicada ala obtención ydesarrollo de nuevas variedades de cultivos extensivos y en la producción de semillas certificadas.

En lo que respecta ala producción de Aceite de Oliva Virgen Extra, la Cooperativa produce AOVEs de producción ecológica, producción integrada ymonovarietales de arbequino, arbosana y verdial siendo comercializados bajos las marcas comerciales Los Remedios, Oro Natura, yOlivar Sierra de Cádiz, aceite este último amparado por la Denominación de Origen Sierra de Cádiz.

Entre otras actividades, la entidad gestionaplanta de recepción, decapotado ysecado de almendras tanto de producción convencionalcomo producción ecológica y tiene proyectada planta de recepción ysecado de pistachos.

Desde la vertiente más ganaderade la Cooperativa, la entidad cuenta con diferentes fábricas de producción de piensos compuestos, plantas de mezclas y varios cebaderos de terneros, corderos y porcino ibérico ubicados en los municipios de Olvera, Alcalá de los Gazules yRonda. Además, recientemente se ha adquirido un centro en la pedanía de Nueva Jarilla. Ycomoactividad integrada en el grupo DCOOP, se encuentra la recogida de leche de cabra.

Si bien, la empresa no ha dejado de adaptarse a los nuevos tiempos, trabajando en cerrar los ciclos productivos mediante economía circular y disminuir su huella de carbono, por lo que cuenta con planta de compostaje donde valorizar los subproductos de los cebaderos y almazara mediante su transformación enabonoorgánico, y fabricación de microsilos para alimentación animal mediante la utilización de subproductos de la almazara (pulpa de la aceituna y hoja fresca) junto a la capota de la almendra, constituyendo una ración económica y equilibrada para elganado rumiante. Labor que completa con varias instalaciones fotovoltaicas con una potencia actual instalada de 800 kWp.