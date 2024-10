El militar americano con acento andaluz del nuevo destructor de EEUU: "Volver a Rota es un sueño"

Desde este martes, la Base de Rota cuenta con más militares de EEUU que, junto a sus familias, se convertirán en nuevos vecinos de la zona. En el nuevo destructor que viene a reforzar el escudo antimisiles, y con ello la posición estratégica de la Base gaditana, llegan unos 350 marineros como parte de su tripulación, que aunque norteamericanos cuenta con una gran diversidad y con hispanohablantes entre ellos.

Es el caso de dos militares que aparecen en el vídeo realizado por la Embajada de Estados Unidos en España y que ha compartido en sus redes sociales, donde en castellano muestran partes de buque dotado con el sistema Aegis antimisiles.

Llama la atención como uno de ellos -el segundo en intervenir- habla español con un acento andaluz claro y característico. "Uno de ellos tiene un vínculo especial con Andalucía, su acento lo dice todo", apuntan desde la embajada en su cuenta de X.

"Volver a Rota es un sueño hecho realidad", dice este militar, que con su pronunciación de aquí desvela de dónde le viene su acento. "Mi mujer es sevillana". El marinero muestra en el vídeo de la Embajada el comedor de la tripulación. "Estos días los hemos decorado con las banderas de países hispanohablantes para celebrar la diversidad de la tripulación", explica. Cuenta también que siempre hay una mesa preparada que recuerda a los prisioneros o caídos en combate. Además, recorre la biblioteca, la capilla, el gimnasio o la sala de oficiales.

Antes su compañero había mostrado la zona del puente del buque, desde donde se manejan todos los sistemas de navegación.

70 años en Rota

Las autoridades norteamericanas insistieron durante el acto de bienvenida al Uss Oscar Austin en la unión de 70 años, tejiendo lazos personales, entre Rota, Andalucía y EEUU con la Base. La propia historia de la embajadora en funciones, Rian Harker Harris, forma parte de ella: su marido nació en la Base de Rota, vivió en El Puerto y ella estuvo, como parte de la delegación, en cada una de las llegadas de los cuatro primeros destructores estadounidenses. "No es una historia no es única: miles de familias estadounidenses y españolas han creado lazos a lo largo de nuestra historia compartida, que no se puede contar sin Rota y El Puerto, y en ninguna otra región más que en ésta tan importante", contó en sus palabras.

Gorra del 'Uss Oscar Austin' con las banderas de EEUU y España. / Ministerio de Defensa

El 'Uss Oscar Austin'

El USS Oscar Austin (DDG-79), un destructor de la clase Arleigh Burke, es uno de los buques de guerra más avanzados de la Marina de los Estados Unidos. Diseñado para misiones de defensa aérea, guerra antisubmarina y guerra de superficie, este gigante del mar ha desempeñado un papel clave en la protección de los intereses estadounidenses en todo el mundo desde su entrada en servicio en el año 2000.

El barco lleva el nombre del Marine Oscar Palmer Austin, un joven soldado que recibió la Medalla de Honor póstumamente por sus acciones heroicas durante la Guerra de Vietnam. El 23 de febrero de 1969, Austin arriesgó y perdió su vida al proteger a un compañero marine durante un ataque enemigo, un acto de valentía que inspiró a la Marina a darle su nombre a este destructor. Su sacrificio es honrado diariamente por la tripulación que navega en su memoria.

El USS Oscar Austin pertenece a la clase Arleigh Burke y está dotacon con el sistema de combate Aegis, diseñado para detectar, rastrear y destruir múltiples objetivos aéreos simultáneamente y realizar operaciones de ataque tanto en tierra como en mar.