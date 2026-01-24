“La militancia de IU se volcará en la campaña electoral porque son gente seria”

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) estuvo ayer en Cádiz para mantener su primera reunión de trabajo de cara a ir engrasando la máquina para las elecciones andaluzas del próximo junio. Lo hará como cabeza de lista de Por Andalucía en la provincia de Cádiz, una decisión que ha escocido, y mucho, a la militancia de IU en esta provincia, que se siente ninguneada. Con escasos vínculos con Cádiz, Gómez, doctora y profesora de Derecho Constitucional, parlamentaria andaluza en dos legislaturas, ex senadora y coordinadora del Movimiento Sumar en Andalucía, atribuye su designación al reparto de cuotas entre los tres partidos aglutinados en Por Andalucía, dice comprender el malestar en IU de Cádiz pero está convencida de que ello no afectará a la campaña.

–¿Es usted ya, oficialmente, la cabeza de lista de Por Andalucía en Cádiz?

–Sí. Bueno, será oficial cuando se abra el plazo de inscripción de las candidaturas, claro, pero en la mesa de partidos que están en Por Andalucía esa decisión ya es inamovible. Hasta ahora las únicas decisiones que hemos cerrado son el número de uno por cada provincia, y a Sumar le ha tocado Cádiz.

–¿Contaba con el malestar que esa decisión ha causado en IU de Cádiz?

–Sí, contaba con ello, y es una reacción que entiendo porque lógicamente a ningún partido le gusta que pongan como cabeza de cartel a una persona que es de otra formación política. Yo ya he llamado al coordinador provincial de IU en Cádiz (Jorge Rodríguez), hemos tenido una conversación franca y los dos tenemos claro que tenemos que trabajar juntos a partir de ahora.

–¿Y por qué a Sumar le corresponde Cádiz en ese reparto de cuotas?

–Bueno, yo estaba llamada, creo, a repetir como número uno por Sevilla, porque vivo allí. Pero cuando Maíllo da el paso y se decide que sea el candidato a presidir la Junta, se le cede ese puesto allí, y tiene sentido. Y ahí se produce mi desplazamiento a Cádiz. Y estoy encantada, que conste.

–¿Tiene usted algún vínculo con Cádiz?

–Pues veraneo todos los años en La Barrosa, en Chiclana, desde los 14 años. Además, mi mejor amiga de siempre es de Cádiz, y vengo mucho a la capital gaditana, que me encanta, y a Sanlúcar... Pero creo que eso no es importante. Yo, que soy la líder del Movimiento Sumar en Andalucía, tengo que tener una visión general y hacer mi trabajo en toda la comunidad. A mí me hubiera resultado más cómodo ir por Sevilla, pero estas son las cosas de las coaliciones.

–Pero ha sido usted ya candidata primero por Málaga, luego por Sevilla y ahora por Cádiz. ¿No piensa que eso da mala imagen de la política en general?

–Mire, yo soy sevillana, pero me he criado en Ronda, y he vivido en Jaén, y he hecho la mitad de mi carrera en Córdoba... Creo que la política, el conocimiento de los asuntos, te lo da el estudio. Se trata de ir a los sitios, reunirte con la gente que controla y luego pasar unas cuantas horas estudiando los conflictos. Estoy convencida de que puedo representar bien los intereses de Cádiz como de toda Andalucía. Pensar sólo que un político tiene que centrarse en la provincia por la que se presenta me parece reduccionista.

–¿Y cuenta con que la militancia de IU en la provincia de Cádiz se vuelque en la campaña electoral?

–Sí, porque son gente seria y cuando llega el momento se remangan. Así ha sido siempre.

–¿Entendió el cambio de última hora de Antonio Maíllo de concurrir a estas elecciones andaluzas? Porque el que ganó las primarias en IU fue Ernesto Alba...

–A nosotros nos parece que Antonio Maillo es un gran candidato. Su experiencia y su solvencia nos parecen fundamentales. Con él vamos a mejorar los resultados que obtuvimos la última vez, que, por otro lado, tampoco es tan difícil.

Esperanza Gómez es doctora en Derecho Constitucional / Jesús Marín

–¿Qué valoración hace del trabajo del grupo parlamentario de Por Andalucía en esta legislatura?

–Creo que hemos hecho un magnífico trabajo, aunque no hemos sabido contárselo ni a la ciudadanía ni a nuestra gente. Hemos echado horas y horas, porque la gente necesita que sus demandas tengan un reflejo. Ha sido un trabajo ingente, pero nos ha faltado que Por Andalucía tuviera una cara y un par de ideas fuertes que la gente en la calle reconociera. Y eso en política es muy importante.

–¿En ese “trabajo ingente” incluye a Juan Antonio Delgado, de Podemos?

–Cada uno ha trabajado sus materias como ha podido. Yo prefiero hablar en global, y hemos trabajado mucho y muy bien.

–¿Entrarán al final Equo y/o Podemos en Por Andalucía?

–Una de las razones por las que las listas no están cerradas hasta el último detalle es porque aún tenemos la esperanza de que se sumen más partidos. Que entrara Equo sería una buena noticia, y hay conversaciones. En cuanto a Podemos, es notorio que a su gente en Andalucía sí le gustaría sumarse, y todo depende de quién gane ese pulso. Lo que no vamos a hacer es esperarlos como la otra vez hasta el último minuto, porque eso acaba dando una sensación de poca seriedad que penaliza.

–Por Andalucía, Podemos, Adelante... ¿Qué le diría a ese votante que no entiende que haya tres candidaturas a la izquierda del PSOE?

–Es verdad que esas tres opciones tenemos muchos puntos en común pero hay una diferencia y es que nosotros ahora sí tenemos un discurso. Antes teníamos un programa y ahora tenemos un proyecto, un conocimiento amplio de Andalucía. Y otra diferencia es que nosotros ofrecemos un proyecto alternativo que sí quiere gobernar. El purismo de las ideas puede estar muy bien, pero a nosotros nos gusta el BOJA, aprobar leyes para cambiar cosas.

–¿Juanma Moreno ha perdido ya la mayoría absoluta?

–Estoy totalmente convencida, y ellos, los del PP, lo saben también. El escándalo de los cribados ha acabado con esa mayoría absoluta. Cuando yo vi la primera concentración de protesta que hubo me di cuenta de que ahí protestaban muchos votantes del PP. Y esa indignación es lógica porque era gente que de pronto no entendía cómo le habían quitado algo tan importante, porque se estaba quebrando la confianza en el sistema sanitario.

–¿Usted ve al PP gobernando con Vox en Andalucía?

–Si le salen los números el PP intentará seguir gobernando en solitario, aunque no tengan mayoría absoluta. Pero Vox no les va a dejar.

–¿Y la izquierda tiene opciones de gobernar?

–Lo que nosotros no podemos hacer es caer en el derrotismo. Las encuestas dirán lo que quieran, pero tenemos que trabajar para intentar llegar a la gente. Y, como tenemos por delante unos meses con una política tan cambiante en la que pasan tantas cosas, yo no lo veo imposible.

–¿Cuál es el problema principal que tiene Andalucía?

–Hay muchos. Aparte de la crisis de la sanidad pública, a mí me preocupa mucho el tema de la vivienda, y que tenemos unos sueldos medios mucho más bajos que los del resto de España, y unos índices de precariedad y de desigualdad que son mayores. Y en especial me preocupa mucho lo que está pasando con la Universidad pública, que permitió que una generación tuviera una situación socioeconómica mejor que la que tenían nuestros padres, pero que ahora está en riesgo.