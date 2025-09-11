El médico y los funcionarios de Puerto II están acusados de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

El médico y los dos funcionarios de la prisión de Puerto II que han sido detenidos esta misma semana, acusados de introducir móviles en la cárcel, se enfrentan a los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según han confirmado a Diario de Cádiz fuentes de la Policía Nacional.

Habrá que esperar ahora a la decisión del Juzgado que lleva el caso, el número 5 de los de El Puerto, para saber si el juez mantiene estos cargos.

Los agentes al cargo de la investigación llevaban ya algún tiempo detrás del médico, a quien llegaron a parar en un control hace aproximadamente un mes.

En el momento de la detención de uno de los implicados en la propia prisión se realizaron registros a varias personas, aunque otro de los funcionarios acusados fue detenido en su domicilio. E médico, por su parte, fue arrestado a la salida de su puesto de trabajo.

Como ha adelantó este periódico, el operativo policial causó el miércoles un gran revuelo en el centro penitenciario, ya que un coche policial, con agentes con el rostro cubierto por pasamontañas, se apostó a la entrada del complejo penitenciario portuense, antes de que los agentes se adentraran en la cárcel, una vez que el médico fue detenido en el acceso.

También se investiga a otros funcionarios por su presunta relación con un complot que también se encargaba de conseguirle a los internos sustancias como proteínas y anabolizantes.