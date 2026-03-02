El máster del centro de excelencia de Navantia con la UCA gradúa a sus primeros once alumnos en San Fernando

Foto de familia de la clausura del I Máster de Ingeniería Naval de Defensa de Navantia en colaboración con la UCA

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, considera que "este máster forja a los ingenieros que diseñarán y mantendrán la espina dorsal de nuestra flota: nuestros buques de superficie". Con estas palabras ha clausurado la primera edición de esta formación superior en el que se han graduado once alumnos en el centro de excelencia Navantia COEX Naval Systems.

Este lunes se ha puesto el broche en las instalaciones de San Fernando de Navantia del I Máster de Formación Permanente en Ingeniería Naval de Defensa para Buques de Superficie impartido por la Universidad de Cádiz en colaboración con la empresa pública naval. El acto ha reunido a los primeros alumnos de este máster junto a las máximas autoridades académicas, militares y empresariales, reafirmando el éxito de la colaboración estratégica entre la industria y la universidad.

La ceremonia ha contado con la participación del rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell Serrano; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de Andalucía, José Francisco Allona Almagro; y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien participó en la entrega de obsequios a los alumnos.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado en la clausura que esta formación, producto de la colaboración entre la UCA y Navantia a través de la cátedra José Patiño, “que el talento formado en las aulas tenga un impacto directo en la capacidad operativa de la Armada y en la prosperidad de la región”.

Domínguez ha subrayado que los graduados se integran en un ecosistema industrial en pleno auge, con hitos críticos para la Bahía de Cádiz como la construcción de los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), el avance en los Buques Hidrográficos Costeros (BHC) y la consolidación internacional del programa de corbetas Avante 2200.

Han estado presentes en el acto los directores de Navantia en la Bahía de Cádiz, Alberto Cervantes (Corbetas y BAM), Antonio Domínguez Abecia (Reparaciones Bahía de Cádiz) y Sofía Honrubia (Sistemas), así como representantes de la Armada como el Almirante José Enrique Delgado Roig (ALFLOT), el Vicealmirante Fernando Poole Quintana (Alto Jefe de la Base Naval de La Carraca), y el director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), CN Francisco Díaz.

Tal y como informa Navantia, la industria naval en la Bahía de Cádiz cuenta con una larga tradición y experiencia en la construcción de buques de alta complejidad tecnológica. Este máster forma profesionales altamente capacitados en tecnología de defensa para buques de superficie, aportando una visión de conjunto y actualizada sobre la construcción, tecnologías utilizadas, y proporcionando los contenidos más actualizados y relevantes en la materia.