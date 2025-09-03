Marcha solidaria en Arcos por el Día Mundial de la prevención del suicidio

La Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un ser querido, Ubuntu, organiza, el sábado 13 de septiembre, la quinta marcha reivindicativa con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en Arcos.

La cita tendrá lugar, a partir de las diez de la mañana, en El Santiscal, con salida desde el Mesón de la Molinera hacia el conocido como Bosque de las Mujeres. A medio camino, tras pasar por la zona de la playita, se plantará un árbol en un lugar “sereno y lleno de paz donde se podrá acudir cuando se necesite conectar con la naturaleza y pensar que sí se puede seguir viviendo a pesar de todo”, explica el Ayuntamiento. La inscripción para esta marcha se podrá realizar el mismo día, a partir de las nueve de la mañana, en una carpa situada en el Mesón de la Molinera. El donativo será de 3 euros. En la presentación de esta iniciativa estuvieron presentes la delegada municipal de Participación Ciudadana, Irina Sánchez y la presidenta de Ubuntu, María Jesús de León, entre otros.