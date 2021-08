Marcha por la protección medioambiental de Castilnovo, en Conil

La formación de Izquierda Unida en Conil se une a la convocatoria de la marcha por la protección medioambiental de Castilnovo que el Ayuntamiento de la localidad, junto a Ecologistas en Acción, ha convocado para el próximo domingo 22 de agosto a partir de las 11 de la mañana desde el puente del río Salado.

"Exigimos a la Junta de Andalucía la declaración de Paisaje Protegido para Castilnovo para así salvaguardar sus altos valores ambientales y paisajísticos y blindar esta excepcional zona del litoral contra cualquier pretensión urbanística", explica IU en un comunicado.

La playa Prado-Castilnovo está situada en el término municipal de Conil y es una de las pocas playas vírgenes de nuestra provincia. Se extiende a lo largo de tres kilómetros desde el río Salado, que bordea el casco urbano de Conil, hasta el arroyo Conilete, que los separa de El Palmar, término de Vejer.

"Desde el año 1995, inicio del gobierno de IU en Conil, hasta ahora, ha sido nuestro objetivo proteger y preservar esta zona en primera línea de playa, donde se le dio en el PGOU la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección paisajística como estrategia de desarrollo y planificación urbana en nuestro pueblo", explica la formación política local.

En mayo de 2005, prosigue IU, se aprobó en pleno proponer a la Junta que se declarara Paraje Natural y que se incluyese en el inventario de Espacios Naturales Protegidos así como en la Red Europea Natura 2000. También se pidió a Costas mayor protección y al Ministerio, que adquiriese la zona para así garantizar su protección desde lo público.

Asimismo, a través de una enmienda de IU en el Parlamento de Andalucía, se introdujo en la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda recogiera su protección.

"La protección de la que dispone actualmente Castilnovo, PGOU de Conil y POTA de La Janda, no garantiza en absoluto que no se pueda urbanizar en un futuro. La petición de mayor protección fue presentada hace más de dos años ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente, sin respuesta alguna, por lo que fue llevada a pleno municipal el pasado 29 de abril para recabar su apoyo. Así, fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Conil con 19 votos a favor y sólo dos en contra. La Junta ha sido rápida en contestar y ha denegado la protección con argumentos que no son entendibles", señala IU en su comunicado.

Por ello, el coordinador local de IU Conil, Francisco J. Guerrero, defiende la protección del Prado de Castilnovo por su alto valor medioambiental, histórico y cultural. De ahí que haga un llamamiento a la ciudadanía para que asista a la marcha que tendrá lugar el domingo 22 de agosto a las 11 de la mañana desde el puente del río salado hasta Castilnovo.

Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ha dicho lo siguiente: "Contamos con un entorno medioambiental privilegiado que tenemos la obligación de cuidar y proteger para generaciones futuras. Está en nuestras manos luchar por el blindaje de este paisaje y que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de él. Entre todos y todas debemos hacer que quede patente el sentir del pueblo de Conil, que por encima de todo quiere proteger Castilnovo de todo tipo de amenazas y se siente orgulloso de esa defensa”.