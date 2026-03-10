El Majaceite comienza a respirar: empiezan las obras en el Parque Natural de Grazalema

Las obras de recuperación del sendero del Río Majaceite en el Parque Sierra de Grazalema, uno de los más visitados de Andalucía y que resultó dañado por el tren de borrascas, han comenzado con una inversión prevista de 120.000 euros.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes el Parque Natural Sierra de Grazalema para supervisar el inicio de las obras de recuperación del sendero del Río Majaceite.

La actuación se desarrolla en el tramo que conecta la pedanía de Benamahoma con el municipio de El Bosque y forma parte de los trabajos impulsados por la Junta a través del plan de recuperación Plan Andalucía Actúa, según ha informado la Junta.

Durante la visita, García ha estado acompañada por el alcalde de Grazalema, Javier García; el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales; la alcaldesa pedánea de Benamahoma, Mamen Fernández; el delegado territorial de la Consejería en Cádiz, Óscar Curtido, y el director conservador del parque natural, José Manuel Quero.

La consejera ha subrayado la importancia de iniciar cuanto antes los trabajos en uno de los senderos más visitados de Andalucía, que recibe alrededor de 150.000 visitas al año. "Se trata de un espacio que constituye un referente para el turismo de naturaleza y una demanda del sector empresarial y hostelero de la zona, que tiene en este sendero su principal motor económico", ha señalado.

40 INCIDENCIAS A LO LARGO DEL RECORRIDO

El sendero del Río Majaceite, de unos diez kilómetros de longitud, discurre junto al río y atraviesa un entorno de gran valor ecológico y forestal dentro del parque natural. Las intensas lluvias han provocado 40 incidencias a lo largo del recorrido, entre ellas árboles caídos, desprendimientos puntuales, pequeños socavones, arrastres de materiales y deslizamientos de terreno que en algunos puntos han impedido el paso.

La inversión prevista para esta actuación se enmarca dentro de un conjunto de intervenciones en los municipios de Grazalema y El Bosque, donde la estimación inicial de los trabajos de reparación alcanza el millón de euros, de los que 600.000 se destinarán a Grazalema y 400.000 a El Bosque.

García también ha destacado que algunas infraestructuras recientemente incorporadas al sendero, como las pasarelas transversales construidas entre 2023 y 2024 con una inversión de 846.000 euros, han resistido sin daños los temporales.

MÁS DE 14 MILLONES EN DAÑOS EN LA PROVINCIA

Las obras forman parte de un plan más amplio de actuaciones en la provincia de Cádiz para reparar los daños ocasionados por las borrascas en infraestructuras dependientes de la Consejería. La estimación inicial del presupuesto, que se situaba en 13,5 millones de euros, ha sido elevada a 14,2 millones tras las últimas evaluaciones técnicas.

De esta cantidad, 10,7 millones se destinarán a la recuperación de vías pecuarias, caminos forestales e infraestructuras asociadas, mientras que otros 3,4 millones se invertirán en la reparación de senderos, equipamientos de uso público y centros de visitantes.

Hasta el momento, 12 de los 26 equipamientos de uso público al aire libre del parque natural han podido reabrirse tras las primeras labores de acondicionamiento, aunque todavía hay zonas a las que los técnicos no han podido acceder debido al estado del terreno.