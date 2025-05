Una madre se declara en huelga de hambre por el cambio de escolarización de su hijo a manos del padre

Desde hace semanas, una madre protesta a las puertas de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz por el cambio de escolarización de su hijo por parte del padre y exmarido. El suceso ocurrió en febrero cuando, sin ser ella informada de la situación, el niño de apenas 7 años cambió la escuela donde estaba matriculado en Jerez de la Frontera por una de Sanlúcar de Barrameda, donde reside el padre.

"Cuando un día voy a darle un beso a mi hijo a la salida del colegio, no lo vi, y ahí es cuando me enteré de que lo habían cambiado", denuncia la madre. Desde entonces, su lucha se ha mantenido constante frente a la Delegación Territorial de Educación, donde reclama, pancarta en mano, la restitución de su hijo al centro educativo donde estaba matriculado desde su primera escolarización, amenazando con una huelga de hambre si sus demandas no son atendidas.

La Consejería alude a un "cambio ordinario por residencia"

La Consejería de Educación ha señalado que el cambio de escolarización se realizó de acuerdo con la normativa vigente. Según su versión, el menor fue empadronado en Sanlúcar de Barrameda el pasado 30 de enero, y el 4 de febrero el padre solicitó su matrícula en un colegio de esa localidad, presentando el certificado de empadronamiento correspondiente.

Desde la Consejería justifican el traslado reseñando que "siempre vamos en beneficio del menor", afirmando que lo lógico es que esté escolarizado lo más cerca de su casa posible, y no a 20 kilómetros —distancia entre Jerez y Sanlúcar— de su domicilio . Además, subrayan que la delegada territorial, María Isabel Paredes Serrano, se ha reunido con la madre y está dispuesta a hacerlo "las veces que haga falta". No obstante, la madre asegura que este miércoles intentó reunirse de nuevo con la delegada, pero esta no se encontraba en la sede.

La Consejería también aclara que ellos se limitan a aplicar el reglamento de escolarización en función de los datos registrados, en este caso, el empadronamiento del menor en Sanlúcar y la custodia exclusiva del padre desde marzo de 2024.

La madre insiste en que se vulneró el Código Civil

Ambos progenitores poseen la patria potestad del menor, pese a que la guardia y custodia exclusiva recae sobre el padre, con un régimen de visitas en punto de encuentro para la madre. Ella se apoya en el artículo 156 del Código Civil, que establece que, con la patria potestad compartida, debe haber un consentimiento explícito de la otra parte para decisiones relevantes, como un cambio de centro escolar.

"El Código Civil está por encima de cualquier reglamento", protesta la madre, quien además asegura que se trata de un cambio "provisional" según le indicó la Delegación. "Querían que firmara un documento en el que yo estuviera de acuerdo con el cambio porque era para el bienestar de mi hijo. Es mentira, tengo dos informes de una psicóloga y de la pediatra que afirman que mi hijo no se quería ir del colegio de Jerez", sostiene.

Extracto del informe de la psicóloga facilitado por la madre del menor. / D. C.

El proceso de custodia del menor, que se encuentra en manos de la justicia, aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre la situación. En ese contexto, la madre reclama que la aplicación del reglamento educativo ha ignorado los derechos derivados de la patria potestad conjunta, señalando que no fue informada ni consultada en ningún momento.

Este miércoles, como cada día desde hace semana, la madre ha vuelto a presentar un registro a la Consejería para que, de urgencia, el menor vuelva a su antiguo colegio de Jerez, donde estaba matriculado desde la primera vez que fue escolarizado hace tres años. Mientras tanto, ella sigue protestando y manifestándose día tras día en la puerta de la Delegación de Cádiz, amenazando con declararse en huelga de hambre y con el apoyo de los interesados en este incierto caso.