El Lomo del Mar, la última creación de Ángel León y Petaca Chico, se presenta en Madrid Fusión

El chef Ángel León, conocido como el Chef del Mar y poseedor de tres estrellas Michelin, ha vuelto a sorprender en la XXIII edición de Madrid Fusión junto a la empresa gaditana Petaca Chico. En esta ocasión, ambos han dado a conocer una innovadora creación culinaria que explora las similitudes entre el atún rojo de almadraba y el cerdo ibérico, reafirmando la versatilidad del emblemático pescado: el Lomo del Mar.

Este novedoso embutido, fruto de una colaboración que ya marcó un hito en 2020 con el icónico "Jamón del Mar", exalta las virtudes del atún rojo, un gigante plateado del océano que ha conquistado las cocinas nacionales tras décadas de dependencia del mercado japonés. Elaborado a partir del tarantelo del atún rojo salvaje de almadraba, busca ofrecer una experiencia gastronómica única que rinde homenaje al "oro rojo" de Cádiz.

Durante años, el 90% de la producción de atún rojo de almadraba se exportaba a Japón. Sin embargo, iniciativas como las de Ángel León y Petaca Chico han impulsado su reconocimiento como un tesoro gastronómico autóctono, transformándolo en un producto esencial de la alta cocina española.

Con esta nueva propuesta, presentada en una de las cumbres gastronómicas más prestigiosas del mundo, Ángel León y Petaca Chico refuerzan su compromiso con la innovación culinaria y la valorización de los productos del mar, demostrando que el atún rojo de almadraba puede ser tan versátil y exquisito como el cerdo ibérico.

El Lomo del Mar destaca por su semejanza con la caña de lomo ibérica, tanto en morfología como en textura, aunque conserva el sabor característico del atún rojo de almadraba, un producto emblemático de la costa gaditana.

TÉCNICAS TRADICIONALES DE LOS EMBUTIDOS IBÉRICOS

Según sus creadores, la clave está en un proceso de elaboración artesanal que adapta las técnicas tradicionales de los embutidos ibéricos al mundo marino, con una adaptación importante en el proceso que es el frío: el atún no puede superar los 4º grados durante el proceso de curación. El resto de procesos e ingredientes es idéntico, al utilizarse también sal, pimentón, orégano, ajo y pimienta negra. Se emplea también la pieza entera del atún como en el cerdo y se embucha con una tripa.

El Lomo del Mar, con un peso de entre 400 y 700 gramos, se presenta en un empaque al vacío envuelto en papel serigrafiado con diseños inspirados en la almadraba, en continuidad con la estética del Jamón del Mar.

Este lanzamiento sigue el éxito del Jamón del Mar, el primer embutido marino desarrollado por Ángel León y Petaca Chico, que se ha consolidado en el mercado. La nueva creación no será la última, ya que ambas casas planean ampliar esta línea de productos en los próximos años.

El chef Ángel León reúne un total de seis estrellas Michelin, consolidándose cada vez más como una figura clave en la gastronomía española. Referente en sostenibilidad, León promueve la defensa del medio ambiente a través de la gastronomía.

Su proyecto Aponiente (***MICHELIN + Estrella Verde MICHELIN) fue reconocido como restaurante más sostenible del mundo en 2022 por The World 's 50 Best Restaurants y ocupa el lugar #72 en esta prestigiosa lista. Con su restaurante Alevante, ubicado en el Palacio de Sancti Petri, a Gran Meliá Hotel, León suma otras dos estrellas MICHELIN. El chef también mantiene La Taberna del Chef del Mar situada en El Puerto de Santa María - en el mismo local donde con su equipo cocinaron las dos primeras Estrellas MICHELIN - distinguida con su primer Sol Repsol en 2024. P

Por su parte, Petaca Chico es una empresa puntera en el sector pesquero con más de 30 años de experiencia, es un referente en el mundo del atún rojo de Almadraba. Su especialidad es la comercialización de pescado fresco, atún y pulpo cocido.