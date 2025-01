Ángel León da a conocer unas "burbujas de aire de mar" en Madrid Fusión

El chef Ángel León, del restaurante Aponiente, en El Puerto, ha logrado aislar una "partícula de aire" que orienta a los pájaros en alta mar y que servirá a sus clientes encapsulada en una burbuja flotante.

León compartía hoy con los medios las novedades de su restaurante para 2025 en el arranque de Madrid Fusión que, a lo largo de tres días reúne en Madrid a grandes cocineros, sumillers, enólogos, productores y gastrónomos impartirán un total 250 ponencias.

En su intervención, con la que ha inaugurado la gran cita gastronómica, León ha explicado que, en los meses de diciembre a marzo investiga y reflexiona con su equipo, y que llega a Madrid Fusión con ganas de compartir "locamente" sus ideas, que no sabe si se acabarán sirviendo en el restaurante o no.

Así, ha explicado que, este año, ha logrado aislar una partícula que usan los pájaros para saber dónde están los peces y "esa partícula se la vamos a dar a los clientes", dicen mientras crea una burbuja flotante, que libera los aromas atrapados al contacto con la boca.

Además, ha subrayado que, en 2025 Aponiente va a estar, por fin, en la propia marisma gracias a que ha logrado la concesión junto a Ecologistas en Acción, lo que "nos da un poco de vértigo y miedo", ha reconocido. Una novedad que también ha sido confirmada para este periódico desde la asociación ecologista.

"Va a ser un sueño gestionar la marisma y que los clientes coman camarones vivos, chocos, ostiones, todo lo que hay allí" ha asegurado, antes de detallar otras novedades como un plato que cambia de color al momento de servir el agua, o toda una amplia colección de vegetales marinos como zanahorias, col o tomate.