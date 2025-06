Llega una nueva edición de Concert Music Festival al poblado de Sancti Petri

Llega julio. El verano entra por la puerta grande en Cádiz. La provincia más meridional de Europa está de moda gracias no sólo a su oferta de sol y playa sino a sus festivales de música, donde destaca con nombres propios Concert Music Festival. El antiguo poblado marinero de Sancti Petri se convierte un año más en emblema del verano musical español. Este 2025 celebra su octava edición con más fuerza y diversidad que nunca.

A partir del 3 de julio, y hasta el 17 de agosto, este coqueto rincón gaditano volverá a ser epicentro de la música internacional, la cultura y el turismo de calidad, gracias a una programación que mezcla leyendas vivas, estrellas emergentes y un entorno natural que convierte cada concierto en una experiencia casi espiritual.

Un lugar donde la música cobra otro sentido

El recinto de Concert Music Festival no es sólo un espacio para escuchar música: es un escenario donde se respira historia, naturaleza y emoción. Rodeado por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y frente al icónico castillo de Sancti Petri, este enclave transforma cada espectáculo en un acontecimiento multisensorial. El sonido del mar, las puestas de sol doradas y la brisa marina elevan los conciertos a otro nivel, convirtiendo a este festival en una experiencia única en Europa.

Sancti Petri no es un lugar cualquiera. Antiguo poblado almadrabero reconvertido en núcleo turístico sostenible, representa un modelo de cómo el patrimonio natural y cultural puede convivir con la oferta de ocio de alta calidad. Asistir a un concierto aquí no es simplemente ver a un artista; es hacerlo en un entorno donde la naturaleza y el arte conviven en armonía.

Un cartel para todos los públicos

Concert Music Festival 2025 abrirá sus puertas el próximo jueves con un Grand Opening de altura: el dúo cubano Gente de Zona, una de las formaciones latinas más internacionales, será el encargado de inaugurar el ciclo. Con 12 Latin Billboards a sus espaldas y una historia que los ha llevado a ser el primer dúo cubano en conquistar las HOT Latin Songs de Billboard, Gente de Zona traerá su fusión explosiva de reguetón, salsa y pop a la costa gaditana.

Pero este será solo el punto de partida de un cartel ecléctico, vibrante y para todos los gustos, que se extenderá durante julio y agosto con artistas de renombre nacional e internacional. A lo largo de dos meses, por el escenario del recinto pasarán nombres como: Duki (4 de julio), el rapero argentino que lidera la nueva ola del trap latino;Europe (6 de julio), la mítica banda sueca de rock, conocidos por su inmortal The Final Countdown;Raphael (12 de julio), icono absoluto de la canción melódica española, que sigue llenando estadios a sus más de 80 años;Lionel Richie (26 de julio), leyenda viva del soul y el pop, con himnos como Hello o All Night Long;Residente (31 de julio), la voz crítica y visceral de América Latina, ex Calle 13; Plácido Domingo (3 de agosto), que añade un toque de lirismo y grandeza operística a la programación;Tom Jones (11 de agosto), una de las voces más icónicas de las últimas décadas, que sigue demostrando fuerza y carisma en cada actuación, Melendi (15 y 16 de agosto), doble fecha para el asturiano, querido por varias generaciones de fans; Camilo (17 de agosto), exponente del pop romántico latino y fenómeno viral; y la lista sigue creciendo con propuestas para todos los perfiles: Bresh, la fiesta argentina que mezcla música y cultura pop; Amaral, símbolo del pop-rock español; Vanesa Martín, la malagueña que canta al amor y a la vida con sensibilidad; Nathy Peluso, la diva del mestizaje musical; Sebastián Yatra, que ha logrado mezclar lo urbano con la balada; Alejandro Fernández, con su poderoso directo; o Antonio Orozco, siempre fiel a su conexión con el público.

También habrá espacio para la nostalgia con Así fueron los 80’s, Camela, Pecos, Cantajuego para los más pequeños, y hasta una noche de puro espectáculo con Oro Viejo by DJ Nano, evocando la edad dorada de las pistas de baile.

Un cruce de generaciones y culturas

Uno de los grandes aciertos del festival es su capacidad para construir un cartel multigeneracional y multicultural. En un mismo verano, es posible ver a Judeline, una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena andaluza, compartiendo fechas con clásicos como Tom Jones o Europe. La convivencia de géneros tan diversos como la ópera, el rock, el flamenco, el reguetón o la música electrónica hacen del Concert Music Festival una celebración de la diversidad musical.

Además, este año se consolida la apuesta por artistas femeninas como Elena Rose, Emilia, Chiara Oliver, Amaia o Nathy Peluso, aportando una mirada femenina poderosa y necesaria en los grandes escenarios.

Lo que diferencia a Concert Music Festival de otros eventos similares no es solo su cartel. Es la experiencia integral que ofrece. El público no viene solo a ver un concierto: viene a vivir unos días de desconexión y disfrute en un entorno idílico. Las playas de arena blanca de la zona, la cercanía a pueblos como Chiclana o Conil, la excelente gastronomía gaditana —con especial protagonismo del atún rojo, los vinos de Jerez y las tortillitas de camarones—, así como la posibilidad de practicar deportes náuticos o realizar rutas naturales, hacen que el viaje al festival se convierta en unas vacaciones completas.

El recinto cuenta con zonas VIP, restaurantes gourmet, espacios para niños, y una organización que ha apostado desde el principio por la calidad, la sostenibilidad y la seguridad.

El impacto del festival en la economía y proyección de la provincia de Cádiz es también reseñable. Chiclana ha sabido utilizar este evento como una herramienta de dinamización turística y cultural. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios se benefician del flujo de visitantes que cada año crece. La colaboración institucional —como reflejan las intervenciones de José María Román, alcalde de Chiclana, y Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz— es un ejemplo de cómo lo público y lo privado pueden sumar esfuerzos en beneficio del territorio.

Ocho ediciones después de su nacimiento, Concert Music Festival se ha convertido en una de las citas imprescindibles del verano en España. Ya no se trata de un festival más, sino de un referente de calidad, variedad artística y conexión emocional. Cada edición suma nuevos públicos, nuevos nombres y nuevas historias que contar. Y todo ello, sin perder su esencia: un festival a orillas del mar, donde la música no solo se escucha, sino que se siente con el cuerpo entero.

En un mundo acelerado y a menudo ruidoso, el Concert Music Festival ofrece algo más profundo: una pausa para el alma, una fiesta para los sentidos, un homenaje al arte y a la vida al aire libre. Y este 2025 promete, una vez más, estar a la altura de su leyenda.