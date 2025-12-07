Un libro reúne el importante y variado megatilismo en las tierras de Cádiz

Enterramiento doble con los restos en posición abrazada de la necrópolis de Campo de Hockey de San Fernando

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha publicado el volumen 'El megalitismo en las tierras de Cádiz', una obra colectiva que cuenta con la participación de dieciocho expertos procedentes de universidades, museos y centros de investigación andaluces, nacionales e internacionales. La obra incluye el catálogo detallado de las piezas expuestas en la muestra homónima que pudo verse el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera hasta julio de 2025.

Según ha detallado la Junta en una nota, el volumen ofrece una "atractiva aproximación a la gran riqueza y variedad" de construcciones megalíticas documentadas en las diversas comarcas de la provincia de Cádiz, sumando medio centenar de yacimientos, algunos tan relevantes como los de la Sierra del Retín, La Janda, los Llanos de Villamartín y la Dehesa de Tomillos.

"El megalitismo es un fenómeno cultural con gran presencia en la provincia de Cádiz. Esta obra recoge tanto los avances en materia de investigación, como en las nuevas interpretaciones, permitiendo actualizar el conocimiento sobre los megalitos de esta región andaluza, ofreciéndonos nuevas herramientas, datos y propuestas para orientar las acciones futuras para su salvaguarda y difusión", ha señalado respecto a este trabajo la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

El volumen, ha resumido Del Pozo, "nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces y la riqueza patrimonial que nos define, al ofrecer una cosmovisión del tiempo de nuestros antepasados, de su compleja relación con el territorio, de su conexión con el ciclo de la vida y de la muerte, así como de su capacidad de trasformar el paisaje para siempre".

El complejo y variado mundo funerario en Cádiz

El medio centenar de sitios repartidos por toda la provincia de Cádiz, datados entre finales del V e inicios del II milenio a.C., "constatan la existencia de un mundo funerario complejo, diverso y dinámico cuyo interés se acrecienta por ser un espacio puente entre el continente europeo y africano y la zona donde convergen el Atlántico y el Mediterráneo", ha afirmado los investigadores y comisarios de la muestra, Eduardo Vijande, Serafín Becerra y Juan Jesús Cantillo.

El hecho de que muchos monumentos megalíticos descritos en este volumen sean coetáneos hace todavía más reseñable su gran variedad formal, arquitectónica y constructiva, que incluye estelas, menhires, tholos, túmulos, fosas, cistas e hipogeos, entre otras.

Con anterioridad al V. milenio a.C. -momento en el que se sitúan los primeros ejemplos del fenómeno del megalitismo en la península Ibérica, en consonancia con la consolidación de los modos de vida agroganaderos y del desarrollo de los primeros asentamientos estables- se han documentado en Cádiz un buen número de estelas y menhires, como los de La Lancha (Villamartín), Facinas (Tarifa) y Alcalá del Valle. Se trata de arquitecturas con piedras verticales asociadas a necrópolis o territorios funerarios.

Por su parte, las primeras estructuras de carácter funerario que incorporan elementos pétreos en su construcción, calificados por los investigadores como "protomegalíticos", se documentan en Cádiz a finales del V milenio.

Concretamente, en el yacimiento de Campo de Hockey (San Fernando), en el que se han excavado 53 tumbas de diverso formato, la mayoría de ellas individuales y ocasionalmente de dos o más personas. Se trata de enterramientos sencillos, con restos dispuestos en posición fetal y tumbas con pequeñas cámaras y cubierta tumular que presentan ajuares escasos.

De todos ellos, el más conocido es la tumba E10-C14, que alberga restos óseos de dos individuos entrelazados por un abrazo: un varón de entre 21-30 años y una joven de entre 9,5 y 14,5 años, cuya filiación genética no ha podido ser establecida.Como particularidad, se ha constatado la presencia de pigmento rojo en la mitad inferior de ambos individuos.

En el territorio ubicado en torno a la laguna de la Janda se encuentra el mayor foco dolménico de la provincia, al concentrar el 75% de monumentos funerarios del Neolítico. En esta región se han excavado los dos únicos tholos de la provincia - tumbas definidas por un corredor que desemboca en una cámara circular con cierre de falsa cúpula construida con hiladas de piedras-: Trafalgar II y Peñarroyo I.

Asimismo, en Cádiz también se han documentado trece necrópolis hipogeicas: el sistema de enterramiento formado por cuevas artificiales abovedadas a las que se accede por un corredor horizontal, correspondientes a las últimas etapas del fenómeno megalítico gaditano.

La variedad de depósitos funerarios descritos en este volumen se completa con el túmulo de la Casería, en el municipio de Alcalá del Valle, único ejemplo de este tipo de construcciones de la provincia integrado por una estructura compuesta por cuatro enterramientos en fosas definidas por losas verticales y cubiertos por un mismo túmulo.

Maqueta del dolmen de Alberite

Tipologías y yacimientos

Tras analizar la historiografía en torno a esta arqueología de la muerte, este libro se adentra en la descripción de sus tipologías y de las estrategias sociales y económicas que los hicieron posibles, así como de su presencia en las distintas regiones gaditanas.

El volumen también ofrece estudios sobre el estado actual de la cuestión, así como un recorrido por los estudios arqueométricos, geoarqueológicos y de sus soportes e iconografías.

Por último, la publicación ofrece un amplio recorrido visual y fotográfico por muchos de los elementos que forman parte de la estructura de los monumentos y de los ajuares que acompañaban los enterramientos, incluyendo varias piezas decorativas de uso personal que documentan los primeros productos de uso exótico evidenciando la expansión de los intercambios comerciales en el Neolítico.

El volumen 'El megalitismo en las tierras de Cádiz' ha contado con la coordinación científica de los tres arqueólogos que comisariaron la exposición homónima: Eduardo Viajnde Vila, Serafín Becerra Martín y Juan Jesús Cantillo Duarte.