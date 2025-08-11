Liberan a un hombre atrapado en una furgoneta en Sanlúcar y encuentran más de 13 kilos de marihuana en su interior

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que fue liberado del interior de una furgoneta en la que se encontraban más de 13,6 kilogramos de marihuana. Los hechos ocurrieron cuando los agentes fueron comisionados por la Sala Operativa del 091 para acudir a la calle San Antón de Sanlúcar, donde se había recibido un aviso de una persona pidiendo auxilio desde el interior de una furgoneta.

En el lugar localizaron una furgoneta con la puerta del conductor abierta y la cerradura del maletero visiblemente deformada. Un ciudadano presente indicó haber escuchado gritos procedentes del interior del vehículo. Ante la imposibilidad de abrir la cerradura manualmente se solicitó la intervención del servicio de bomberos, que logró liberar al hombre mediante herramientas de corte.

El individuo mostró un discurso confuso y contradictorio sobre cómo había llegado a quedar encerrado. Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, localizando en el maletero una maleta con varios paquetes de sustancia estupefaciente prensada. La investigación permanece abierta para esclarecer el origen de la droga y las circunstancias del suceso.