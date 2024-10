"Te juro que no he fumado", dijo la usuaria que murió tras el incendio en el centro de enfermos mentales de San Fernando

Numerosos testigos declararon este martes durante la segunda sesión del juicio con jurado al acusado de asesinar a una enferma mental en San Fernando tras prenderle fuego a su habitación mientras dormía la madrugada del 17 de junio de 2017. La mayoría de esos testigos eran trabajadores de la Casa Hogar Faisem, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, donde eran usuarios tanto el procesado como la víctima. Ella se encontraba incapacitada y él tenía diagnosticado trastorno bipolar tipo 2 y trastorno mixto de la personalidad.

Una de las dos monitoras que estuvo de guardia en el centro la noche que sucedieron los hechos relató que esa madrugada “estaba siendo muy tranquila”. “Todos los usuarios dormían, también Gloria (la víctima), que tenía la costumbre de dejar la puerta abierta y acostarse desnuda porque siempre tenía mucho calor, quizás por su sobrepeso”, detalló.

“Recorrí el ala de los usuarios masculinos y después, la de mujeres, y todo estaba en silencio. Sobre la una y media de la madrugada, el acusado se personó en el puesto de control y pidió medicación para dormir. Acto seguido, se marchó en dirección hacia su habitación”, prosiguió su declaración esta trabajadora, quien a preguntas de la Fiscalía precisó que las instalaciones de la Casa Hogar Faisem tenían una disposición circular a través de un pasillo único. “Se podía pasar de un ala a otra, había continuidad, explicó, por tanto, el encausado pudo regresar a su cuarto sin atravesar el control de las monitoras de guardia”, subrayó.

Esta testigo aseveró que, pasados unos minutos, escuchó “una explosión brutal”. “Acudí de inmediato para ver qué había ocurrido y ya me encontré con el fuego. Las llamas que salían de la habitación de Gloria eran dantescas”, afirmó. “Pese a ello, la saqué de allí como pude. Ella me comentaba que quería sentarse pero yo no la dejaba. Mientras la alejaba del fuego me decía, te juro que no he fumado, y yo la creí”.

Esta monitora desalojó a otros usuarios utilizando las colchas de las camas del centro. “Fue una reacción instintiva, pues quería salvar al mayor número de personas posibles. Después llamé a Emergencias, cuyo personal llegó muy rápido y atendió a todos los afectados”.

Interrogada por la fiscal del caso, la testigo señaló que varios usuarios de Faisem salieron por su propio pie tras saber que se había producido un incendio. “Se dirigieron hacia la salida. Todos estaban muy angustiados, todos menos el procesado, que estaba muy tranquilo, solo y observando todo lo que allí acontecía”, remarcó en su declaración.

Por último, la trabajadora indicó que lo vivido esa noche fue especialmente traumático para ella. “Estuve de baja por depresión y me costó mucho reincorporarme a mi puesto de trabajo en el mismo centro donde sufrí esos momentos tan terribles”.

La segunda monitora que estuvo presente la noche de los hechos en la Casa Hogar Faisem manifestó, al igual que su compañera, que escuchó un fuerte ruido de madrugada después de que el encausado les demandara, una media horas antes, medicina para conciliar el sueño. “Me encontré a dos usuarias huyendo del fuego y mucho humo, que se colaba por todas las dependencias por el fuerte levante que soplaba aquella noche”.

Según explicó esta profesional en la vista, llamó al 112 sin éxito porque no tenía cobertura. También alertó a diferentes usuarios para que salieran de sus habitaciones hacia el exterior. “Sin embargo, a los pocos minutos, ya estaba todo negro. No podía salir, así que auxilié a dos usuarias que, como yo, estaban atrapadas colocándolas junto a las ventanas para que pudieran respirar hasta que llegaron los Bomberos”, testificó.

Gloria y el procesado

Durante la segunda sesión del juicio con jurado celebrado ayer en la Audiencia de Cádiz, numerosos profesionales de Faisem San Fernando coincidieron en señalar que Gloria, la mujer que murió después de que su habitación saliese ardiendo la madrugada del 17 de junio de 2017, tenía un carácter afable. “Era muy alegre y simpática, aunque algo histriónica. Se preocupaba mucho por sus compañeros e incluso por los propios trabajadores”, dijeron.

Asimismo, recalcaron que Gloria era una usuaria con un sueño muy profundo. “Tenía un tratamiento médico que le provocaba fuertes somnolencias, razón por la que costaba mucho despertarla para llevarla al baño de madrugada”, especificaron.

Advirtieron también que Gloria nunca tuvo conflictos con otros usuarios de Faisem, “salvo con el acusado”. “Nos comentó que le tenía miedo porque la amenazaba y la insultaba”, explicaron algunos trabajadores del centro que, no obstante, matizaron que nunca presenciaron conflictos ni peleas entre el encausado y la víctima, si bien otros usuarios de la Casa Hogar les habían comentado que había disputas entre ellos.

Sobre si Gloria fumaba en su habitación, los testigos negaron tal extremo, aunque puntualizaron que en alguna ocasión habían encontrado algún cigarro escondido.

Respecto al procesado, los trabajadores narraron que era una persona “solitaria, reservada y muy observadora desde la distancia”. “Nunca te miraba a la cara cuando hablaba, aunque la tarde antes del incendio, cuando le pregunté si quería cenar, me miró a los ojos y me dijo que no”, contó como algo excepcional una empleada del centro.

Esta testigo agregó que después del siniestro observó “comportamientos extraños” en el encausado. “Por ejemplo, ocupó el asiento que Gloria tenía asignado en el comedor de la Casa Hogar mientras ella estaba ingresada en el hospital por las quemaduras sufridas”, concluyó.

Gloria falleció días después del incendio por una insuficiencia respiratoria severa debido a una neumonía bilateral con fracaso multiorgánico con quemaduras en el 72% de su cuerpo.