La Junta invertirá 3,5 millones en reforzar el dique del puerto de Bonanza

Tras reinaugurar este jueves la Carretera del Práctico tras las obras realizadas en un tramo de 17 kilómetros, la Junta de Andalucía vuelve a anunciar una nueva actuación en Sanlúcar. En este caso, el Gobierno andaluz saca a licitación un proyecto valorado en 3,5 millones de euros para la reparación del dique exento del puerto de Bonanza. La intervención, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y se llevará a cabo en dos fases con el objetivo de compatibilizar las obras con la actividad del sector pesquero.

El dique exento del puerto de Bonanza es una infraestructura singular situada a unos 170 metros del muelle de ribera. Fue construido para proteger a la flota de las condiciones adversas del río Guadalquivir, del mar y del tráfico marítimo vinculado al puerto de Sevilla. Sin embargo, el paso del tiempo y la exposición continuada al ambiente marino han provocado un deterioro progresivo de la estructura, lo que ha hecho necesaria una intervención de mayor alcance.

Según la información facilitada por la Junta, las obras permitirán recuperar la integridad estructural del dique mediante la reparación de los elementos dañados, con el fin de frenar los procesos de degradación existentes y mejorar la durabilidad de los materiales. La actuación se centrará en garantizar la conservación y funcionalidad de esta infraestructura, considerada esencial para el normal desarrollo de la actividad portuaria.

El proyecto se ha dividido en dos fases diferenciadas, en función de la antigüedad y el grado de deterioro de los distintos tramos del dique. La primera fase, con un presupuesto de 1,67 millones de euros, actuará sobre el tramo más antiguo, correspondiente a la primera etapa de construcción. La segunda fase, presupuestada en 1,87 millones, se centrará en el tramo de ampliación, ejecutado posteriormente y con una configuración distinta y un menor nivel de deterioro.

Desde la Consejería de Fomento se señala que esta división permitirá adaptar las soluciones técnicas a las características específicas de cada tramo y facilitar una adecuada coordinación con la actividad pesquera durante la ejecución de los trabajos. La consejera del ramo ha destacado que la intervención es relevante para mejorar las prestaciones del puerto y el servicio a una de las flotas pesqueras más importantes de la costa atlántica andaluza.

El puerto de Bonanza presenta actualmente una de las mayores demandas de línea de muelle entre las instalaciones gestionadas por la APPA. La administración autonómica atribuye esta situación al crecimiento de la actividad pesquera en los últimos años, al aumento del número de embarcaciones y de las capturas desembarcadas, así como a la concentración de usos en el muelle, como la descarga de pescado, el suministro de hielo y combustible, las labores de inspección y las operaciones de mantenimiento de los barcos.

Además de esta actuación, la Junta ha avanzado que se trabaja en otros proyectos para el puerto de Bonanza, entre ellos una futura ampliación hacia el norte y la construcción de una nueva pasarela de acceso al dique exento, actualmente de difícil acceso.

Visita de Colombo a Bonanza

Tras el anuncio de la licitación del proyecto, Mercedes Colombo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, visitó el puerto de Bonanza, destacando esta actuación como una muestra del “compromiso firme del Gobierno andaluz con Sanlúcar y con un sector estratégico como el pesquero”. Colombo subrayó que la reparación del dique exento, con una inversión de 3,5 millones de euros, se suma a otras actuaciones recientes en el municipio y permitirá mejorar unas instalaciones “clave para una de las flotas más importantes de la costa atlántica”.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por representantes de la Cofradía de Pescadores y responsables de Fomento y de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la delegada insistió en la necesidad de coordinar los trabajos con el sector para garantizar la continuidad de la actividad. Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Antonio Romero, agradeció el anuncio como "un regalo de Reyes por adelantado" y afirmó que la licitación de las obras supone “una reivindicación histórica que por fin empieza a hacerse realidad” y una mejora directa en las condiciones de trabajo de la flota.