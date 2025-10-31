La Junta incluye en sus presupuestos el arreglo de la A-480 entre Sanlúcar y Jerez

Buenas noticias para Sanlúcar de Barrameda al conocer que la Junta de Andalucía ha programado una partida en sus presupuestos autonómicos para el año 2026 destinada al arreglo del firme de la carretera A-480, vía de titularidad autonómica que conecta la localidad con Jerez de la Frontera. La inclusión de esta actuación se produce tras diversas gestiones y acciones políticas realizadas desde el ámbito municipal en Sanlúcar.

El anuncio ha sido recibido con satisfacción por el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) de Sanlúcar, quienes conforman el gobierno local. La formación atribuye el logro a la "perseverancia, el trabajo constante y las numerosas reuniones" que la alcaldesa, Carmen Álvarez, ha mantenido con representantes de la administración autonómica.

La inclusión presupuestaria se conoce días después de que el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar aprobara por unanimidad una moción, presentada por IU, para instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta a acometer el "arreglo urgente" de la autovía. Previamente, IU había presentado una proposición no de ley con el mismo objetivo en el Parlamento de Andalucía.

Estado de la Infraestructura y demandas

El estado de la A-480 ha sido objeto de críticas por parte de Izquierda Unida, que ha denunciado de forma reiterada que la infraestructura, utilizada por miles de vecinos y por el transporte de mercancías, ha sido "desatendida". La formación señala que el estado del tramo que conecta con Jerez es "inaceptable" y supone un "serio riesgo para los conductores".

El Grupo Municipal de IU también recuerda una intervención anterior en el firme de la A-480, realizada hace tres años. El portavoz adjunto de IU, David González, afirmó que aquella actuación fue un "rotundo fracaso por la falta de control y seguimiento de la Junta", resultando en que "el firme vuelve a estar completamente deteriorado".

La moción aprobada en el consistorio local detallaba las exigencias para un arreglo considerado "integral y definitivo". Estas peticiones incluyen:

Renovación completa del firme.

Mejora de la señalización (horizontal y vertical).

Mejora de accesos e intersecciones, especialmente en zonas rurales y barriadas diseminadas.

Instalación de elementos de seguridad vial, iluminación y arcenes en los puntos de mayor peligrosidad.

Desbroce del matorral en todo el trazado.

De esta forma, la inclusión de la partida para el arreglo de la A-480 en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 representa la respuesta a una demanda local persistente. Este compromiso, impulsado por gestiones municipales y una moción unánime en el Pleno de Sanlúcar, busca resolver el "deterioro" y los "serios riesgos" de una vía clave, abriendo el camino para una solución "integral y definitiva" a la infraestructura entre Sanlúcar y Jerez.